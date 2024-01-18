Bolu’da minibüsle çarpışan otomobilin yan yatması sonucu 1 kişi yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kuruçay Mahallesi’nde Kümbet Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kümbet Sokak üzerinde seyreden Sefa M. yönetimindeki 44 DU 284 plakalı Ford marka minibüs ile akaryakıt istasyonundan çıkan Ali K. idaresindeki 14 ABE 889 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak beton duvara çarptı ve yan yattı. Kazada sürücü Ali K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.

Kaza anları bir işyerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. D-100’e seyreden Sefa M. yönetimindeki minibüsün çarptığı ve otomobilin beton duvara çıktığı görüldü. Beton duvardan savrulan otomobilin yolda yan yattığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.