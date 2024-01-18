Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından organize edilen 2024 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası 20-27 Ocak 2024 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek.

7 - 12 ve 13 - 18 yaş grubu satranç sporcularının mücadele edeceği organizasyonda, (TSF) İl ve İlçe yarışmalarını başarıyla tamamlayan sporcular, 2023 Millî Takım Havuzunda yer alan sporcular ile ulusal ve FIDE ünvanlı sporcular satranç tahtası üzerinde performanslarını sergileyecek.



Avrupa’nın en çok katılımlı satranç organizasyonlarından biri olan Türkiye Şampiyonası’nda, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Satranç Takımı sporcularının hedefi, organizasyonu madalya ile tamamlamak. Şehitkamil Belediyesi Sürekli Satranç Eğitim Merkezinde gerçekleştirdikleri son çalışmanın ardından, şölen havasında gerçekleştirilecek müsabakalara odaklanan akıllı hamlelerin sahibi sporcuların bir diğer hedefi ise millî takımdaki yerlerini korumak.



Satrancı çok seviyorum

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Satranç Takımı kadrosunda yer alan sporculardan Sare Mutafoğlu, satrancı çok sevdiğini, Şehitkamil Belediyesinin kendisine ve takım arkadaşlarına verdiği destekle bugüne kadar önemli başarılar elde ettiklerini, Türkiye Şampiyonası’nda da bu başarılarını sürdürmek istediklerini belirtti. Başarılı sporcu Mutafoğlu, “Satranç oynamayı çok seviyorum. Benim için çok güzel bir aktivite. Öğretmenlerimi çok seviyorum. Çok güzel bir ortamda, Şehitkamil Belediyemizin bize sunduğu büyük desteklerle Türkiye Şampiyonası’na hazırlandık. Takım arkadaşlarımla birlikte bugüne kadar büyük başarılar elde ettik. Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda da bu başarıyı sürdürmek istiyoruz. Kulübümüzde ünvanlı sporcular var. Bende ünvanlı bir sporcu olmak için çok çalışmaya devam edeceğim. Bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na, hocalarımıza ve üzerimizde emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.