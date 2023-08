Başarılı çalışmalarıyla son zamanlarda sıkça Milli takımlarda görev alan Kesgin; 5/18 Haziranda Macaristan Budapeşte de yapılan Hungarian Kickboxing World Cup Şampiyonasında ülkemizi temsil etti.

06-09 Temmuz tarihleri arasında 10.th International Turkish Open Taekwondo Şampiyonasında ülkemizi temsil eden Milli Antrenör Ekrem Kesgin şimdide Wako Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Milli Takıma 11 Sporcu kazandıran Milli Antrenör Ekrem Kesgin, şunları söyledi; “13 sene önce başladığım bu mesleği, ilk günkü aşkla ve heyecanla icra edip ülkemi yine yeniden Uluslararası arenada temsil edecek olmanın mutluluğunu yaşıyor ve her defasında ayrı bir haz tarifi anlatılamayacak kadar bu muhteşem duygunun gururunu yaşıyorum. Bu gururu yaşamam da bizlere güvenen her zaman bizlerin ve sporcularımızın Uluslararası arenada yer almasını sağlayan Şanlı KıckBoks camiamızın efsane lideri, Federasyon Başkanımız Salim Kayıcı'nın takdirleri ile Wako Gençler, Yıldızlar ve Minikler KickBoks Avrupa Şampiyonasında Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Öncelikle bu kutsal Milli görevi şahsıma layık gören Efsane Başkanımız Salim Kayıcı’ya, Genel Sekreterimiz sayın Harun Demir'e ve Federasyon Yönetim Kurulumuza şükranlarımı arz etmek istiyorum.”



"Çekilen çile ne kadar zorsa kazanılan zafer o kadar kutsaldır"

Bizler memleket aşığı, bayrak aşığı olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için bütün zorluklara göğüs gerip gece gündüz sporcularımızla plan ve programlarımıza bağlı kalarak çalışıp 11 sporcumuzu Milli takıma kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz inanıyoruz ki "zafer gerçekleşecekse çekilen çile kutsaldır. Hele bu zorlu mücadele, ülkemiz ve bayrağımız içinse; terimizin ve kanımızın son damlasına kadar bu asil dava uğruna dökmeyi ve mücadele etmeyi vazifemiz görmekten gurur duyuyor çalışmalarımıza daha fazla özveriyle devam ediyoruz.



Velilerimiz çok ciddi emek sarf ediyorlar

Sporcularımızın Şampiyon olup Ülkemizi Milli takımlarda temsil etmesi yolunda değerli Velilerime çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz inanıyoruz ki bir başarı varsa bu 3 ayak üzerinde kuruludur: İyi bir Antrenör, İyi bir sporcu, sorumlu bir aile. Bu tablo oluştuktan sonra başarı gerçekleşiyor. Bu doğrultuda Başarılarla dolu Kesgin spor Kulübümüzün değerli Antrenör kadrosuna, bizlere her zaman güvenen değerli velilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.



Hedefimiz 11 sporcuda 11 şampiyonluk

2023 senesi boyunca bütün zorlu maçları kazanarak Milli Takıma giren şampiyon sporcularımızı artık son bir final maçı olan Avrupa Şampiyonası bekliyor. Avrupa Şampiyonası için tüm ruhen ve fiziksel hazırlıklarımızı yaparak Şampiyonaya çok hazırız. İnanıyorum ki her sporcumuz şampiyonluk kürsüsüne çıkıp bayrağımızı göndere çektirecek ve istiklal marşımızı okutacaklardır.



Türk Milli Takımı her zaman olduğu gibi yine destan yazacak

Türkiye Kickboks Federasyonu Uluslararası arenada ülkemize en fazla madalya kazandıran federasyon ve branş olması bizlerde bu ailenin üyeleri olmaktan gurur duyuyoruz. Avrupa Şampiyonasında da Bursa ve diğer tüm illerden Milli Takımı temsil edecek tüm Milli Takımımıza başarılar diliyorum. Kalbimiz Türkiye için atacak herşey Türkiye için.”