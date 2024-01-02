Ev sahibi Çin'in olduğu Grand Slam Şampiyonası'nda Dünya 131. sırasından çıkarak 49kg kategorisinde zafer kazanan Elif Sude Akgül, Taipei, Fas, Fransa, Rusya, Çin ve Güney Kore'li rakiplerini geride bırakarak büyük bir başarı elde etti. Akgül, altın madalya alarak büyük sevinç yaşadı.Dünya Grand Slam Şampiyonu unvanını kazandı ve Paris 2024 Olimpiyatları için de ülkemizi temsil etme hakkını elde etti. Bu zaferle Türk taekwondo tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden sporcu ve antrenör, ülkemize gurur yaşattı.

Başarılarından dolayı milli sporcu Elif Sude Akgül’ü tebrik eden İl Müdürü Mustafa Genç, olimpiyatlarda da madalya beklentisini dile getirdi. Genç tarafından hediyeleri takdim edilen Akgül ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.