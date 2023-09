Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası dün oynanan finallerle tamamlandı. Türkiye’den; Serbest Güreş Milli Takımı, Kadın Güreş Milli Takımı ve Grekoromen Güreş Milli Takımı olmak üzere toplam 30 sporcu mücadele etti.



İlk altın Buse Tosun Çavuşoğlu’ndan

68 kiloda mücadele eden Buse Tosun Çavuşoğlu, Japon rakibi Ami Ishi'yi tuşla yenmesiyle birlikte Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotasını aldı. Finalde ise Moğolistanlı rakibi Delgermaa Enkhsaikhan'ı yenerek dünya şampiyonu oldu. Millilerin ilk altın madalyasını kazandıran Buse, kariyerinin de ilk dünya şampiyonluğu sevincini yaşadı. Altın madalyanın sahibi olan milli güreşçi, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, 10 aydır kampta olduklarını ifade ederek, “İnşallah kadın güreşi her zaman adını tarihe altın harflerle yazdırır. Bizim tek amacımız bu” açıklamasını yaptı.



Ali Cengiz, dünya şampiyonu

Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 87 kilo yarı finalinde Kazak rakibi Nursultan Tursynov’u tuşla yenerek adını finale yazdıran Ali Cengiz, ilk dünya şampiyonluğunu tattı. Finalde Macar rakibi David Losonczi'yi 8-7 mağlup ederek altın madalyaya ulaşan Ali Cengiz, millilere ikinci altın madalyasını kazandırdı.



Rıza Kayaalp, gümüş madalya kazandı

5 kez dünya, 12 kez Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo yarı finalinde Çinli güreşçi Lingzhe Meng’i 3-1 yenerek finale yükselmiş, finalde ise İranlı Amin Mirzazadeh ile karşılaştı. Rakibine mağlup olan Kayaalp, dünya ikincisi olurken, Türkiye’ye ilk gümüş madalyayı kazandırdı.



Türk güreşinin 200. madalyası Feyzullah Aktürk’ten

Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kg'da mücadele eden Feyzullah Aktürk, Gürcistan'dan Miriani Maisuradze'yi 5-3 yenerek bronz madalya kazandı. Feyzullah’ın kazandığı bu madalya, aynı zamanda Türk güreşinin 200. madalyası olarak kayıtlara geçti. Müsabaka sonrası şampiyonluğun kıl payı kaçtığını söyleyen Feyzullah, bir sonraki Dünya Şampiyonası’nda altın madalya ile taçlandırmak istediğini ifade etti.



Taha Akgül’den Olimpiyat kotası

Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo yarı finalinde İranlı Amir Zare'ye 4-0 mağlup olan Taha Akgül, üçüncülük maçında Macar Daniel Ligeti ile karşılaştı. Rakibini 5-0 mağlup eden Taha, bronz madalya kazandı ve Paris 2024 kotası elde etti. Olimpiyatların zorlu geçeceğini ve psikolojiyi kaldırabilenin başarıyı elde ettiğine vurgu yapan milli güreşçi, “Bir altın, bir bronz olmak üzere iki tane olimpiyat madalyam var. İnşallah üçüncüsü de gelecek. Renginin altın olmasını istiyorum” diyerek hedefini belirledi.



Selçuk Can ve Enes Başar’dan dünya üçüncülüğü

Grekoromen Güreş Milli Takımı’ndan 2 sporcu bronz madalya kazandı. Grekoromen stil 72 kiloda Bulgar rakibi Stoyan Kubatov'u mağlup eden Selçuk Can ile grekoromen stil 63 kiloda Fransız rakibi Stefan Clement'i 9-6 mağlup eden Enes Başar, dünya üçüncülüğü elde etti.

Ay-yıldızlı sporculardan olimpiyat kotası alanlar şöyle:



125 kilo Taha Akgül

97 kilo İbrahim Çiftçi

68 kilo Buse Tosun Çavuşoğlu

50 kilo Evin Demirhan Yavuz

87 kilo Ali Cengiz

130 kilo Rıza Kayaalp