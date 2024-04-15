MHP Lideri Devlet Bahçeli başkanlığında 75'i asil 100 üyeden oluşan MYK ile 9'u asil 14 üyeli Merkez Disiplin Kurulu toplandı.
A Takımı belirlendi
17 Mart'taki kurultayda 11'inci kez güven tazeleyen Devlet Bahçeli, yeni 'A Takımını' belirledi.
İşte isimler
Buna göre MHP'nin Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu:
- Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın
- Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız
- Siyasi İşler, Parlamento ve Yürütme ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı
- Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Aksu
- Medya, İletişim ve Dijital mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir
- Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya
- Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yarımcısı İlyas Topsakal,
- Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter
- Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz
- Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul
- Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım
- Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu
- Genel Sekreter İsmet Büyükataman
- Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı
- Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu.