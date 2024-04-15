MHP Lideri Devlet Bahçeli başkanlığında 75'i asil 100 üyeden oluşan MYK ile 9'u asil 14 üyeli Merkez Disiplin Kurulu toplandı.

A Takımı belirlendi

17 Mart'taki kurultayda 11'inci kez güven tazeleyen Devlet Bahçeli, yeni 'A Takımını' belirledi.

İşte isimler

Buna göre MHP'nin Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu:

- Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın

- Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

- Siyasi İşler, Parlamento ve Yürütme ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı

- Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Aksu

- Medya, İletişim ve Dijital mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir

- Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya

- Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yarımcısı İlyas Topsakal,

- Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter

- Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz

- Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul

- Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım

- Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu

- Genel Sekreter İsmet Büyükataman

- Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı

- Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu.