Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz efsanesi 'Taçsız Kral' lakaplı Metin Oktay, vefatının 32. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Gerçekleşen anma törenine Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya, Galatasaray Divan Başkanı Aykutalp Derkan, GSYİAD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Metin Oktay’ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Anma programının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Metin Öztürk, her anmanın bir üzüntü olduğunu ama kendilerinin üzüntü ile gururu bir arada yaşadıklarını belirterek, "Galatasaray’ın 1905 yılından beri bugüne gelmesinde yöneticilerimizin, sporcularımızın çok büyük katkıları oldu. Ama bir tanesi var ki eşi benzeri olmayan. O da Metin Oktay. Ben 1961 doğumluyum. O dönem kendisi Palermo’ya transfer olmuştu ve bütün Galatasaraylı babalar erkek çocuklarına 'Metin' adını verdi. Daha sonraki dönemde tanışma şansımda oldu. Ölümüyle beraber büyük bir üzüntü yaşadık. Galatasaray vefa duygusunu her zaman tüm sporcuları için göstermiştir. Özellikle Galatasaray’ın sembolü olan Metin Oktay bizim için bambaşka olmuştur. Florya tesislerimiz o dönem çağın ötesinde yapılmış ve tesislere Metin Oktay adına verilmiş. Uzun süre Galatasaray oradan şampiyonlar çıkarmış, şampiyonluklar çıkarmış, altyapı sporcuları yetiştirmiş. Bu tesislerimiz bildiğiniz üzere Kemerburgaz’a taşınıyor. Hatta bu cumartesi günü de divan toplantımız var. 19 Mayıs’ta bir tören yapmıştık orada, üstünde 3.5 ay geçti. O tesis yükseldi. Florya’daki tesis kapalı alan 4 bin 500 metrekare, orası yaklaşık 14 bin 500 metrekare alanı var. Toplam 130 dönüm bir alanın içinde, 6 futbol sahası bulunuyor. 2 tanesi hemen yapılıyor. Büyük ihtimalle ocak ayında a takımı oraya taşıyacağız. Oranın adı da tahmin edebileceğiniz gibi Metin Oktay, başkanımız açıklamıştı. Yönetim kurulunda konuşulmadı, tartışılmadı bile. Galatasaray’ın doğal refleksi olarak tesislerimiz açıldığında rahmetli kaptanımızın ailesinin de orada ağırlayacağız. Onlarla beraber kurdele keseceğiz. 32 yıl geçse de Metin Oktay’ın büyüklüğü, anıları hala Galatasaray’ın koridorlarında. İnşallah Kemerburgaz’da yeni Metin Oktay’lar orada yetişirken de Metin Oktay’ın anıları tekrar canlanacak. Türk futboluna katkı sunmaya devam edecek" dedi.



"Geçen sene söyledik, tekrardan söylüyoruz, taraftarımız bayrakları hazırlasın"

Gelecek hafta başlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarının sorulması üzerine Öztürk, "Şu an ben zaten buraya gelirken başkanımız ve Erden Timur son yapılacak revizeler ve hazırlıklar için toplantıdaydı. Kulübümüzü temsilen ben geldim. Zaten yapılan transferleri görüyorsunuz. Türkiye Ligi'nde bizim dışımızda 19 tane daha kıymetli rakibimiz var. Yıldız transferler sizi mutlaka ileri götürüyor. Taraftarı heyecanlandırıyor. Taraftarın gücü, teknik kadronun kadro seçimi, yıldız futbolcunun oynamasıyla birlikte sonuca ancak öyle ulaşıyorsunuz. Bu sene de diğer 19 takım gibi hedefimiz şampiyonluk. Biz herkesten bir adım daha önde olduğumuzu düşünüyoruz. Geçen sene söyledik, tekrardan söylüyoruz; taraftarımız bayrakları hazırlasın. Rahmetli kurucumuz Ali Sami Yen’in koyduğu hedef doğrultusunda biz sadece Türkiye’de şampiyon olmak istemiyoruz, Avrupa’da da gidebildiğimiz yere kadar ilerlemek ve Galatasaray taraftarını yine sokağa dökmek istiyoruz. Hem ülke puanına katkı sağlamak, hem de özellikle futbolda prestiji çok daha ilerlere götürmek istiyoruz. Bu hep zaten Galatasaray’ın misyonu, sadece son bir kay yıla değil. 1996’dan başlayarak bugüne bakın, Avrupa’da Türkiye’yi en çok temsil eden takım Galatasaray’dır. Şampiyonlar Ligi'nde 17 kere yer alan tek Türk takımı Galatasaray. Bunu biz değil bugüne kadar olan yöneticiler başardı. Bugüne kadar olan futbolcular başardı. Bugüne kadar olan teknik kadrolar başardı. Bu görev madem bize tebliğ edildi ve mayıs ayına kadar görevdeyiz. Bizde üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.