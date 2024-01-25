Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı: İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji'den 7 kente sarı kodlu uyarı geldi

Sarı uyarı verilen iller Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sakarya ve Zonguldak olarak sıralandı.

Yoğun kar yağışı İstanbul'a yakın

Beklenen kar yağışı İstanbul'a yakın kentlere ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan tahmine göre akşam saatlerinden itibaren Bolu çevreleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Kastamonu'nun kuzeyinin yüksek kesimleri ile Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar görülecek.

Cuma günü etkisini artıracak kar yağışı hafta sonu da aralıklarla etkili olacak. Kuvvetli yağışlarla oluşabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sıcaklıklar düşecek

MGM'nin sosyal medya hesaplarından, hava sıcaklıklarına ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Bugün hava nasıl olacak? 25 Ocak 2024 Perşembe

Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Yozgat ve Niğde çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçeleri, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara ile doğu kesimlerde artarak mevsim normalleri civarına çıkacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Anadolu Yakası aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 12

Adana: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10

Erzurum: Çok bulutlu 0

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 9