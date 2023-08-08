Hava sıcaklıklarının Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ardahan’da hissedilir derecede artacağı belirtilen açıklamada, “Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta başına kadar bölgemiz genelinde artarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcak havanın etkili olduğu bölgelerimizde kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Uyarıda bugünden itibaren 14 Ağustos tarihine kadar güneş çarpmasına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirleri olmaları istendi.