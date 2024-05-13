UEFA Avrupa Ligi’nde finalin adı: Atalanta - Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi’nde finalin adı: Atalanta - Bayer Leverkusen

Avrupa Okçuluk Federasyonu tarafından Almanya’nın Essen kentinde düzenlenen Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Mete Gazoz altına uzandı. Gazoz, sırasıyla Lüksemburg sporcusu Pit Klein'i 6-0, Hollandalı Steve Wijler’ı 6-0, yine Hollandalı Gijs Broeksma’yı 6-0 ve yarı finalde de Fransız Baptiste Addis’i 7-1'lik skorlarla eleyerek finale yükseldi. Finalde de Slovenyalı rakibi Den Habjan Malavasic'i 6-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Gazoz, daha önce Avrupa Şampiyonası’nda 2016’da gümüş, 2022’de de bronz madalyayı boynuna takmıştı.

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24 yaşındaki milli okçunun 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları şampiyonluğu ve 2023 Dünya şampiyonluğu da bulunuyor.