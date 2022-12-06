Yenişehir Belediyesinden amatör spora destek kararı

Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından amatör spor kulüplerine 4 bin TL nakdi destek verileceği bildirildi. Belediye meclisinin aralık ayı birinci toplantısında 20 madde görüşülürken, meclisten spora destek kararları çıktı.

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi’nde toplanan mecliste, amatör spor kulüplerine bir defaya mahsus 4 bin TL nakdi destek sağlanması ile ilgili gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Burada bir konuşma yapan Başkan Özyiğit, spor eğitimine ve amatör kulüplere önem verdiklerini belirterek, “Bu kulüpler çocuklarımıza ve gençlerimize spor eğitimi ve altyapı imkanı sağlıyor. Bunu sağlarken kulüpleri maddi olarak da desteklemek gerekiyor. Hiçbir çocuğumuzun spora ulaşmasında maddi sorunlar bir engel teşkil etmemeli” dedi.

Konuşmasında Dünya Kadın Hakları Günü’nü de kutlayan Özyiğit, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kendine çağdaş yakıştırması yapan birçok ülkeden önce kadınlara eşit birey noktasında bu hakların verilmesini sağladı ve bu çok anlamlı. İleri görüşlülüğü noktasında da çok büyük işaret. Tüm kadınların ve burada bulunan kadın meclis üyelerimizin 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

Mersin Yenişehir Belediyesi olarak 15 kat üzeri binalarda yeşil bina olma zorunluluğunu getirdiklerini de hatırlatan Özyiğit, “Sadece atık yönetim noktasında değil imarda da biz 15 kat üzeri binalarda yeşil bina olma zorunluluğu getirdik. Örnek teşkil etmesi açısından da ilk yeşil binayı Yenişehir’e yaptık. Teşviklerimiz sonucu şu anda başlamış olan 5-6 proje yeşil bina olarak gerçekleşiyor. Bunların doğaya çok katkıları olacak. Bunu yaygınlaştırarak geleceğimizi kurtarma zorunluluğunda olduğumuzun altını çizmek isterim. Geleceğimize ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakma konusunda üzerimize düşeni yapacağız" şeklinde konuştu.