Türk Halk Müziğinin sevilen sanatçılarından Nurettin Rençber, Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen “18. Yenice Barış ve Kültür Festivali” çerçevesinde konser verdi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’da konseri Yenicelilerle birlikte dinledi. Meydanların dolup taştığı alanda Nurettin Rençber, sevenleri için türkülerini seslendirdi. Sanatçı, bestekarlığını yaptığı geniş repertuvarını Yeniceliler için söyledi. Vatandaşlar birbirinden eşsiz şarkılarına eşlik etti. Yoğun ilginin olduğu konserde Nurettin Rençber, sevenleri tarafından ayakta alkışlandı.

Tarsus’ta olmaktan mutlu olduğunu ve buranın il olması gerektiğini belirten Nurettin Rençber, “Buranın kendisine özgü doğası, insanı ve kültürü var. Tarsus yaşama kabiliyeti ve yerleşimi bakımından çok eski bir kent. On binlerce yıllık bir geçmişi var. Kendi içerisinde yaşattığı insanlarıyla, kültürüyle, doğasıyla, birikimiyle ve tabi ki çalışkan başkanıyla il olmayı hak eden bir ilçe. İlçe dediğimize bakmayın bizim gönlümüzde il oldu bile" dedi.

Sanata değer verilmesi gerektiğinin önemine değinen Rençber, "Yerel yönetimler asıl yönetim olmalı. Yerel yönetimlerde kültürü, sanatı ve ekonomiyi birbirinden ayırmadan değer vermesi gerektiğini zaten bilinçli yöneticiler biliyorlar. Kültür ve sanat, bilimin hayal gücüyle yaratıldığı tek alandır. Bunu becerebilen yöneticilere sonsuz saygılar" diye konuştu.