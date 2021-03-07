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Yamanyılmaz: "Etikette kadın logosu güçlü sinerji sağlayacak"

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve kadın ihracatçı sayısının artırılmasına yönelik yaptıkları çalışmaları öne çıkarırken Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) himayesinde, sahibi kadın olan işletmelerin üretimine pozitif ayrımcılık sağlamak amacıyla hayata geçirecekleri “Kadın Eliyle Üretilmiştir” etiketi uygulamasının üretimde ve ihracatta güçlü bir sinerji sağlayacağını söyledi.

MERSİN 07.03.2021, 10:21
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Yamanyılmaz: "Etikette kadın logosu güçlü sinerji sağlayacak"

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve kadın ihracatçı sayısının artırılmasına yönelik yaptıkları çalışmaları öne çıkarırken Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) himayesinde, sahibi kadın olan işletmelerin üretimine pozitif ayrımcılık sağlamak amacıyla hayata geçirecekleri “Kadın Eliyle Üretilmiştir” etiketi uygulamasının üretimde ve ihracatta güçlü bir sinerji sağlayacağını söyledi.

Türkiye’nin ihracatçı birlikleri tarihinde ‘İlk Kadın Koordinatör Başkan’ unvanını alan AKİB Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, “İhracatla yükselen Türkiye vizyonuna güç vermeye devam ederken kadınların temsilde, üretimde, yönetimde, ticarette ve ihracatta daha aktif olmaları için teşvik eden çalışmalarda özel önem veriyoruz” dedi.

"İhracatçı kadınlar kısa zamanda önemli işlere imza attı"

TİM Kadın Konseyi’nde Başkan Yardımcısı ve Adana İş Kadınları Derneği’nde (İŞKAD) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de eş zamanlı yürüten Yamanyılmaz, kadınların çalışma hayatında yaşadığı zorlukları dayanışma ruhuyla aşmaya çalışırken önemli işlere imza attıklarını söyledi. TİM Kadın Konseyi çatısı altında kadın ihracatçılara özel sanal ticaret gerçekleştirdiklerini, İhracatta Sıfır Atık Projesi, Sürdürülebilirlik Raporu, Kadın Girişimcilik Programı etkinlikleriyle kadınların ihracat ailesinde daha etkin olması için teşvik edici çalışmalara imza attıklarını anlatan Yamanyılmaz, bu projelerin yanında devlet destekleri ve teşvikler konusunda da seminerler düzenlediklerini, finansal kaynaklara erişimde kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yapılması için çaba harcadıklarını kaydetti.

"Kadın logosu hazır giyim ve tekstilde başlayacak"

Türkiye genelinde kadın ihracatçı sayısının yaklaşık 5 bin olduğunu, TİM Kadın Konseyi’nin bu rakamı daha yukarı çıkarmak için büyük gayret gösterdiğini ifaden eden Yamanyılmaz, son olarak planladıkları projede sahibi kadın olan firmaların ürünlerine “Kadın Eliyle Üretilmiştir” etiketi uygulamasına geçilmesiyle kadın dayanışmasını toplumun her kesimindeki hemcinslerine yansıtacaklarını belirtti. Yamanyılmaz, “TİM Başkanımız İsmail Gülle’nin destekleriyle hazırladığımız URGE projesinde hazır giyim ve konfeksiyon ile tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren sahibi veya yöneticisi kadın olan firmalarımızın ürünlerine ‘Kadın Eliyle Üretilmiştir’ etiketi uygulaması başlatacağız. Özel olarak etiketlenen bu ürünler için mağazalarda ayrı raflar düzenlenmesini sağlayacağız. Projeye dâhil olan kadın üreticilerimize pazarlama ve tanıtım desteği de vereceğiz” dedi.

AKİB’in şubat ayı ihracatı 996,9 milyon dolar

AKİB’in ihracat performansını da değerlendiren Yamanyılmaz, şubat ayında 996,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, 8 sektörün 5’inde ihracat artışları yakaladıklarını açıkladı. Covid-19 virüsünün mutasyonları nedeniyle küresel pazarlarda kısıtlamaların arttığı süreçte bölge ihracatçılarının ortaya çıkan engelleri kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir tedarikçi kimliğiyle aştığını dile getiren Yamanyılmaz, “AKİB olarak şubat ayında ülkemizin ihracatına yüzde 6,9 oranında destek verirken, tekstil, demir çelik, hububat ve bakliyat, mobilya ve yaş meyve sebze sektörlerinde önemli artışlar yakaladık” dedi.

AKİB’in şubat ayı ihracatını sektörlere göre ele alan Yamanyılmaz, şöyle konuştu:

“Şubat ayında en fazla ihracatı yüzde 15 artış ve 271,3 milyon dolar değer ile Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’miz gerçekleştirdi. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’miz 236,4 milyon dolar değer ile ikinci sırada yer aldı. İhracatını yüzde 3 artıran Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’miz 120,7 milyon dolar değer ile üçüncü oldu. Yine bu ayda Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’miz performansını yüzde 15 artırarak 108,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’miz yüzde 15 artış ile 87,6 milyon dolarlık, Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’miz yüzde 12 artış ile 84,3 milyon dolarlık, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’miz 24,3 milyon dolarlık, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’miz 23 milyon dolarlık dış satıma imza attı.”

En fazla ihracat artışları Nijerya, Belçika ve Lübnan pazarında

Küresel arenada AKİB’in ana ihracat pazarlarını Avrupa, Orta Doğu, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Afrika ülkelerinin oluşturduğunu kaydeden Yamanyılmaz, şubat ayında en fazla ihracat gerçekleştirdikleri ülkelerde 77,4 milyon dolar değer ile Irak’ın birinci, 53,2 milyon dolar değer ile Rusya’nın ikinci, 48,1 milyon dolar değer ile Almanya’nın üçüncü sırada yer aldığını bildirdi.

Başkan Yamanyılmaz, söz konusu dönemde ihracat hacmini en fazla artıkları ülkeler listesinde ise yüzde 454 artış ve 28,7 milyon dolar değer ile Nijerya ilk sırada bulunduğunu, bu ülkeyi yüzde 187 artış ve 35,7 milyon dolar değer ile Belçika, yüzde 103 artış ve 11,7 milyon dolar değer ile Lübnan’ın ilk takip ettiğini sözlerine ekledi.
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