Torosların zirvesinde doğum günü sürprizi

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın, deniz seviyesinden bin 650 metre yükseklikteki Toroslar dağlarında yer alan Sarılar Mahallesinin muhtarı Halil Gün için sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir anda çiçek ve alkışlarla kutlanan doğum günü partisinde Sarılar Mahalle Muhtarı Halil Gün, şaşkınlığını gizleyemedi. Gün, “Başkanım bugün 1650 metrede doğum günümü kutluyor. Çok şaşırdım hiç beklemiyordum. Doğal manzara harika ve arkadaşlarımla unutamayacağım bir doğum günü sürprizi oldu. Başkanımız Neşet Tarhan’a sürpriz doğum günü düzenlediği için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “Tepeköy Mahallemize komşu olan Sarılar Mahallemizin muhtarı Halil Gün’ün bugün doğum günü. Kendisine arkadaşlarıyla birlikte sürpriz yapmak istedik. Sıfırdan 1650 metre yüksekliğe geldik ve Gölpınar Göletinde muhtarımızın doğum gününü kutladık. Kendisine sağlıklı nice yıllar diliyorum. Herkesin burayı görmesini istiyorum. Buranın çok farklı bir güzelliği ve havası var” diye konuştu.