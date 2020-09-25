Toroslar’da yol bakım çalışmaları

Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt, yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

İmara açılan yeni yollarla ulaşımı rahatlatan belediye, sıcak asfalttan sathi kaplama asfalta, kaldırımdan kilit parke taşı döşemeye kadar her alanda çalışmalarını program dahilinde gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Tozkoparan ve Arslanköy mahallelerinde alt yapı çalışmalarından dolayı bozulan, hasar gören yollarda iyileştirme ve düzenleme, Bekiralanı Mahallesinde ise sathi kaplama asfalt serim ve büz boru döşeme çalışmaları gerçekleştirdi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için hizmetlerini planlı bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, "Asfalt çalışmalarımızın yanı sıra özellikle ilçe merkezinde alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların vatandaşlarımızı ve sürücüleri mağdur etmemesi amacıyla yol iyileştirme çalışmalarımıza önem veriyoruz. Tüm imkanlarımızı seferber ederek bölgemizde tespit ettiğimiz ihtiyaçların yanı sıra vatandaşlarımızın istek ve taleplerini yerine getiriyoruz" şeklinde konuştu.