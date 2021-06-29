Toroslar Belediyesi, yaylalardaki ibadethaneleri temizledi

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçedeki kamuya açık alanları temiz ve hijyenik tutmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yayla sezonunun başlamasıyla birlikte yüksek kesimlerdeki mahallerde bulunan tüm ibadethanelerin temizlik ve dezenfekte işlemlerini koordineli bir şekilde gerçekleştirdi. İbadethanelerdeki halılar, halı yıkama makinesiyle yerinde yıkanarak hijyenik hale getirilirken, Covid-19’a karşı avlu, tuvalet, kapı kolları ve ayakkabılık gibi temasın olabileceği tüm yüzeyler dezenfekte edildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmeleri amacıyla camilerde yürüttükleri temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek. ’İlçemizde hemşehrilerimizin virüsten etkilenmemeleri için her türlü önlemi alıyoruz. Hemşehrilerimizden de isteğimiz sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmalarıdır" dedi.

Havaların ısınmasıyla birlikte yayla sezonunun da başladığına dikkat çeken Yılmaz, "Yaylalarımız, doğal dokusu ve tertemiz havasıyla Mersinimizin yanı sıra çevre illerden de yoğun ilgi görüyor. Bu doğal güzelliği daha verimli kullanabilmek adına çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Ekiplerimiz, yaylalarımızdaki tüm ibadethaneleri temizleyerek hijyenik hale getirdi. Hemşehrilerimizi tertemiz yeşil alanlarımız bekliyor" şeklinde konuştu.