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Tarsus’ta Zabıta ekiplerine ‘Yakın Savunma Teknikleri ve Biber Gazı’ kursu

Mersin’in Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı uzman eğitmenler tarafından Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine ‘Yakın Savunma Teknikleri ve Biber Gazı’ kullanma kursu verildi.

MERSİN 14.04.2021, 08:36
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Tarsus’ta Zabıta ekiplerine ‘Yakın Savunma Teknikleri ve Biber Gazı’ kursu

Mersin’in Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı uzman eğitmenler tarafından Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine ‘Yakın Savunma Teknikleri ve Biber Gazı’ kullanma kursu verildi.

Zabıta yönetmeliği kanununun 45. Maddesi gereği zabıta personeline görevleri esnasında karşılaştıkları direniş ve fiili saldırı durumunda kullanılmak üzere göz yaşartıcı sprey, kask ve kalkan gibi savunma amaçlı teçhizat verilebilir maddesi hükmünce belediye zabıta personelleri ‘Yakın Savunma Teknikleri ve Biber Gazı kullanma’ eğitimi aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı eğitmenler tarafından verilen ‘Yakın Savunma Teknikleri ve Biber Gazı’ kursundan Zabıta ekipleri, başarıyla geçtiler. Kursu başarıyla bitiren zabıta personellerine belediye zabıta müdürlüğü tarafından sertifikaları verildi.
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