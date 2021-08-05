Tarsus’ta muhtarlara bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Tarsus Belediyesi ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle, Tarsus’taki mahalle muhtarlarına bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim verildi.

Tarsus Belediyesi’ne bağlı Dr. Erdinç Şahin Gençlik Merkezi’nde Narkorehber Uzmanı Polis Memuru Fikret Özlü tarafından verilen “Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi”ne katılım sağlayan muhtarlara Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir de eşlik etti. Mahalle muhtarlarının yoğun katılım sağladığı eğitimde “bağımlılıkla mücadele” konusunda muhtarlara bilgilendirme çalışması yapıldı. Eğitimden önce konuşan Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, "Bağımlılıkların artması ülkemizde önemli sorunlara yol açmaktadır. Bunun önüne geçmek ve önlem almak amacıyla Tarsus Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya özen gösteriyoruz. İnsanlarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarmak için emniyet teşkilatımızla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda mahallelerimizde bağımlılıkla daha etkin mücadele etmek için muhtarlarımızı da bu çalışmalara dâhil ettik. Bizler ne kadar gencimizi bu beladan kurtarırsak o kadar güçlü, bilinçli bir toplum oluruz. Halkımızın yararına olan bu eğitimlere devam edeceğimizi ve her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu da söylemek istiyorum. Muhtarlarımız bu süreçte bizden daha dikkatli olacak ve olayları daha yakından takip etme olanağına sahip olacaklardır. Tarsus Belediyesi olarak bu süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz” dedi.

Eğitim boyunca mahalle muhtarlarının bağımlılıkla mücadele konusundaki görüş ve önerilerini dinleyen İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir, "Belediyemizle olan işbirliğimiz devam ediyor. Bu süreçte mücadelemize ortak oldukları için, başta Tarsus Belediye başkanı Dr. Haluk Bozdoğan olmak üzere, değerli mahalle muhtarlarımıza ve bu süreçte yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Eğitim boyunca bağımlılıkla mücadele kapsamında eksik olunan konular masaya yatırıldı. Muhtarların da bu eksiklerin kapatılması ve bu sürecin daha hızlı ilerleyebilmesindeki payının oldukça fazla olduğuna da değinilerek bağımlılıkla mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. Bağımlılıkla mücadele konusunda muhtarlara eğitim veren Narkorehber Uzmanı Polis Memuru Fikret Özlü, "Belediyemiz işbirliği ile mahalle muhtarlarımızla bağımlılıkla mücadele konusunda çalışmalar yapmanın yanı sıra ’En İyi Narkotik Anne’ projesi kapsamında da çalışmalar yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.