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Polis sokak hayvanlarını unutmadı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri, sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını unutmadı. Kentin farklı noktalarına mama ve su koyan polisler, kuşlara da yem attı.

MERSİN 30.04.2021, 16:29
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Polis sokak hayvanlarını unutmadı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri, sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını unutmadı. Kentin farklı noktalarına mama ve su koyan polisler, kuşlara da yem attı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi 17 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mersin’de sokak hayvanları unutulmadı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları koruma polisleri, yiyecek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına el uzattı. Kentin farklı bölgelerine mama ve su bırakan polisler, kuşlara da yem verdi.

Polislerin, yasak boyunca farklı saatlerde ve farklı noktalarda hayvanlara mama ve su desteği vereceği bildirildi.
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