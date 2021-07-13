Özyiğit: "Olası zihinsel ve fiziksel engelleri erken dönemde tespit ediyoruz”

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, AB-Türkiye Arası Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında Engeli Olan Bireyler ve Aileleri Gelişim Merkezi Derneği (EBAGEM) tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Diyalog ile Köprüler Kuralım Projesinin arama konferansına katıldı.

Yenişehir Belediyesinin de iştirakçi kurum olarak katıldığı, Avrupa Birliği ve Dışişleri Bakanlığının desteğiyle EBAGEM tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Diyalog ile Köprüler Kuralım Projesinin Arama Konferansı yapıldı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de konferansa konuşmacı olarak katıldı. Başkan Özyiğit, Türkiye ve AB’deki sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları arasında engellilik haklarıyla ilgili sivil toplum diyaloğunun iyileştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan projeye Yenişehir Belediyesi olarak destek vermekten dolayı gurur duyduklarını söyledi. Özyiğit, engellilere yönelik proje ve çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

“Engelli vatandaşlarımızın yaşadığı haneleri tek tek ziyaret ediyoruz”

Engelli bireyleri ziyaret ederek, taleplerini aldıklarını ve bu talepleri kısa sürede yerine getirdiklerini kaydeden Özyiğit, “Engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak, sosyal yaşam alanlarına katılımlarını sağlamak ve engelleri ortadan kaldırmak yerel yöneticiler olarak bizim öncelikli sorumluluğumuz. Yenişehir Belediyesi, kenti engelli dostu olarak tasarlamak amacıyla yaptığı çalışmaları ve engellilere yönelik projeleriyle örnek teşkil ediyor. Engelli derneklerimizle de omuz omuza engelleri bir bir aşıyoruz. Eğriçam Mahallesinde bulunan Özgürlük Parkımızı yeniden düzenleyerek, engelli vatandaşlarımızın sosyalleşebilecekleri, kaliteli zaman geçirebilecekleri ve çeşitli etkinlikleri yapabilecekleri bir yer haline getirdik. Ve orayı engelli derneklerimize ayırdık. Yine parklarımıza engelli bireylerin kullanabileceği salıncaklar yerleştirdik. Birçok bedensel engelli hemşehrimiz ilk kez salıncağa binme mutluluğunu ve heyecanını yaşadı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz engelli derneklerini ve engelli vatandaşlarımızın yaşadığı haneleri tek tek ziyaret ediyor. Uzmanlardan oluşan ekiplerimiz şuana kadar birçok dernek ve yaklaşık 150 haneyi ziyaret etti. Bu şekilde hem engelli bireylerimizin durumlarını tespit ediyor ve hem de taleplerini alıyoruz. Ve isteklerini kısa sürede yerine getiriyoruz. Ayrıca sahip oldukları yasal haklar hakkında da kendilerini bilgilendiriyoruz. Örneğin birçok vatandaşımız yaptığımız yönlendirmelerle evde bakım ücreti almaya başladı. Akülü sandalyeler, hasta yatakları ve birçok tekerlekli sandalye ve yürüteçleri engelli bireylerimize ulaştırdık. Yenişehir Halk Masası ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz engelli bireylerden gelen talepleri kayıt altına alıyor. Ve bu talepleri de en kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz. Belediyemize ait tüm hizmet binalarında kültür, sanat, spor ve eğitim merkezleri ile kütüphanelerimizi engelli bireylerimizin kolaylıkla hizmet alabilmesi için tasarladık. Ayrıca verdiğimiz kültür, sanat ve spor kurslarımızdan da yine engelli vatandaşlarımızın yararlanmasını sağladık. Hizmetlerimizi engelliler için ulaşılabilir kılmaya devam edeceğiz” dedi.

“Olası zihinsel ve fiziksel engeller erken dönemde tespit ediyoruz”

Yenişehir Belediyesinin 0-3 yaş gelişim değerlendirme uygulamalarının sonuçları hakkında bilgi veren Özyiğit, “Tüm bunların yanında çocuklarımızdaki olası zihinsel ve fiziksel engelleri erken dönemde tespit etmek ve erken müdahale ile bu engelleri ortadan kaldırmak amacıyla çok önemli bir projeyi de hayata geçirdik. Erken Çocukluk Eğitimi Projemiz kapsamında Yenişehir Belediyesi Akademi’de ücretsiz olarak 0-3 yaş gelişim değerlendirme uygulamaları yapıyoruz. 1 Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar 745 çocuğumuz bu uygulamalara tabi tutuldu. Psikolog eşliğinde yapılan gözlem ve gelişim değerlendirme testleri neticesinde 639 çocuğun normal gelişim, 28 çocuğun ileri gelişim gösterdiği tespit edildi. 9 çocuk hafif düzey, 9 çocuk orta düzey ve 5 çocuk yüksek düzey otizm riski şüphesiyle psikiyatriste sevk edildi. Ayrıca 65 çocukta konuşmada gerilik, 3 çocukta yürümede gecikme, 7 çocukta dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve 8 çocukta davranış problemleri tespit edildi. İleri gelişim gösteren çocuklar ilgi alanı ve becerilerine göre uygun alanlara yönlendirilerek desteklendi. Otizm şüphesi psikiyatrist tarafından onaylanan birçok çocuk iyileşme gösterdi. Diğer çocukların ise eğitim süreçleri ve gelişim takibi devam ediyor. Ayrıca 33 çocuğumuzun çocuğun dil becerileri kendi yaş grubuyla uyumlu seviyeye gelirken, 32 çocuğun da gelişimleri takip ediliyor. Yürümede gecikme gösteren çocuklarda ise uygun yönlendirme ve tedaviyle kaba motor becerilerinde iyileşme sağlandı. Davranış problemleri gösteren çocuklara verilen destekle bu problemleri ortadan kalktı" diye konuştu.

Yenişehir Belediyesi olarak engelli istihdamını da önemsediklerini söyleyen Özyiğit, “Bunların yanında belki de en önemlisi tabi ki engelli istihdamı. Yenişehir Belediyesi olarak bu konuda da fark yaratıyoruz. Belediyemizde 5’i memur, 10’u kadrolu işçi ve 18’i şirket personeli olmak üzere toplamda 33 engelli vatandaşımızı istihdam ediyoruz. Yasal sınırın da üstünde engelli istihdamı sağladığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Kısacası onlara hep birlikte engelsiz bir yaşamı var edebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Yenişehir Belediyesi olarak Hacettepe Üniversitesi ile birlikte “evlilik öncesi genetik hastalıklar risk taraması” yapacaklarını belirten Özyiğit, taramanın evlenmek için Belediyeye başvuran çiftelere uygulanacağını söyledi. Projeye katkı sunan herkese engelli bireyler adına teşekkür eden Özyiğit, Engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak, sosyal yaşam alanlarına katılımlarını sağlamak ve engelleri ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Özyiğit’in engelli bireylere yönelik çalışmaları salondaki engelli bireyler tarafından da takdirle karşılandı.