Öğretmenler Günü Mersin’de törenle kutlandı

Mersin’de 24 Kasım Öğretmenler Günü sade bir törenle kutlandı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyet Alanında düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu’nun da katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Koca, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Covid-19 sürecinde öğretmenlerin okullarından ve öğrencilerinden uzak kaldığını hatırlatarak, "Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ’başöğretmenlik’ unvanının verildiği 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü, aynı heyecanla kutluyoruz. Pandemiden en yakın zamanda kurtulmayı, okul bahçelerinin öğrencilerle buluşup yine gül bahçesine dönüşmesini temenni ediyorum" dedi.

Koca, gün dolayısıyla yayınladığı mesajında ise meslektaşlarına seslenerek, "Güvenle ve inançla sizlere emanet ettiğimiz çocuklarımızın kalbine dokunan, hayatına nüfuz eden, yüksek ideallerle onları geleceğe uğurlayan siz kıymetli öğretmenlerimizle aynı yolda hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Pandemi sürecine rağmen gözlerine bakamadığımız çocuklarımızın kalplerine dokunarak mesleğinizi en iyi şekilde icra edeceğiniz konusunda itimadımız sonsuz. Nesillerimizi, özveriyle, güvenle geleceğe hazırlayan öğretmenlerimize şahsım, milletim ve ülkem adına en kalbi şükranlarımı sunuyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.