Mut’ta zeytin ve zeytinyağı hasadı sezonu sona erdi

Mersin’in Mut ilçesinde bu yıl zeytin ve zeytinyağı hasadı sona erdi. Bu yıl 140 bin ton zeytin ve 16 bin ton da zeytinyağı rekoltesi elde edildi.

9 zeytin salamura işleme tesisi ile 17 zeytinyağı fabrikasının faaliyette olduğu Mut ilçesinde, 2020 yılında 130 bin ton zeytin ve 16 bin ton zeytinyağı rekoltesine elde edilirken fiyatlar ise üreticinin yüzünü güldürdü.

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, bu yıl zeytin ve zeytinyağında aşırı mevsim sıcaklığından dolayı rekoltede geçen yıllara bakışın yüzde 10 kayıp olduğunu söyledi.

İlçede, kayıtlı ve kayıtsız toplam 15 milyon zeytin ağacının olduğunu söyleyen Bayır, “9 zeytin salamura işleme tesisi ile 17 zeytinyağı fabrikası faaliyette. Bin 300 yıllık anıt zeytin ağacının bulunduğu ilçede toplam 700 bin dekarlık alanın 280 bin dekar alanında zeytin üretimi yapılmakta. Bu yıl ürün az olmasına rağmen kalite üründen dolayı zeytin ve zeytinyağı fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü. Yağlık zeytinin bile 3 liradan alıcı buldu. 8 liraya kadar alıcı bulan zeytin fiyatlarının yanı sıra, zeytinyağının kilosu ise 23 liraya alıcı buldu” dedi.