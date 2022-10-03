Muhtarlara ve üniversiteyi kazanan öğrencilere destek

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Meclisi Ekim ayı birinci birleşimi, Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, ilçeye bağlı 65 mahalle muhtarına yapılan 500 TL’lik ayni desteğin 900 TL’ye çıkarılması kararlaştırıldı. Meclis’te ayrıca 4 yıllık üniversite kazanan Akdenizli öğrencilere bin 750 TL, 2 yıllık bölüm kazanan öğrencilere de bin TL burs desteği verilmesi üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Karaduvar Balık Festivali’nden renkli karelerin paylaşılarak başladığı Akdeniz Belediyesi Meclis toplantısında, farklı dil, din, mezhep ve etnik kökenden insanın İstiklal Marşı’nın seslendirdiği bir video izletildi. Ardından Başkan Gültak, yüz bini aşkın insanın ziyaret ettiği Karaduvar Balık Festivali ile ilgili bir değerlendirme de yaptı. Gültak, "Festivale yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza ve Karaduvar balık festivalimizin 3’üncüsünün düzenlenmesinde emeği geçen herkese aralıksız çalışıp alın teri döken mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Böylesi özel bir organizasyonu Karaduvar’a, Akdeniz ve Mersinlilere kazandırmış olmaktan gurur duyduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim” diye konuştu.

“Şer odakları barış, huzur ve kardeşliğimiz bozamayacak”

Gültak, Mezitli ilçesi Tece Mahallesi’nde bulunan polisevine 26 Eylül akşamı yapılan, bir polis memurunun şehit olduğu, 1’i polis 4 vatandaşın yaralandığı terör saldırısını da kınayıp lanetledi. Gültak, "Şehit polisimiz Sedat Gezer kahramanca çarpışarak, sırtlarında bomba taşıyan teröristlerin polisevine girmesini engellemiş, daha büyük can kaybını önlemiştir. Vatan toprağına emanet ettiğimiz kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri ve emniyet camiasına sabır ve metanet diliyorum. Vatan için, bayrak için, milletimizin birliği için toprağa düşen aziz şehitlerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Terör kimden ve nereden gelirse gelsin şiddetle kınıyor, lanetliyorum. Hiçbir şer odağı barış, kardeşlik ve huzurumuzu bozamayacak” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay’ına 50 bin lira maddi destek sağlanacak

Meclis’te Türk Kızılay’ına 50 bin TL maddi destek sağlanmasına ilişkin önergenin gündeme alınması oybirliği ile kabul edildi. Meclis Başkanı ve üyelerine 2023 yılında Meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları günler için ödenecek huzur hakkı miktarının tespit edilmesi, ayrıca 2023 mali yılı vergi, resim, harç ve ücret tarifeleri ile ilgili teklifler komisyonlara sevk edildi. Toplantıda, 2023 mali yılı performans programı ile ilgili teklifin yanı sıra, Akdeniz Belediyesinin 2023-2025 dönemini kapsayan bütçe ile ilgili teklif oyçokluğu ile plan ve bütçe komisyonuna havalesi yapıldı.

Üniversite kazanan Akdenizli öğrenciler ödüllendirilecek

Meclis’te, Akdeniz ilçesinde ikamet eden 2022-2023 eğitim öğretim yılında Yüksek Öğretim Kurumları sınavına girip (açık öğretim programı hariç) Türkiye’de yerleşik devlet üniversitesi ve yüksek okullarını kazananlar ile Türkiye ve KKTC’de yerleşik vakıf üniversite ve yüksekokullarını tam burslu kazanan öğrencilerin ödüllendirilmesi ile ilgili teklif komisyonlara sevk edildi.

Meclis’te, belediye sınırları içerisindeki 65 mahalle muhtarına, muhtarlık binalarında kullanılan elektrik, su, internet, telefon ve benzeri için ödenen aylık 500 TL’lik ödeneğin 900 TL’ye çıkarılmasıyla ilgili konu oybirliği ile kabul edildi. Diğer yandan İçel Sanat Kulübü 27’nci Mersin Arkeoloji Günleri’ne, belediye tarafından 20 bin TL destek verilmesiyle ilgili konu oybirliği ile Meclis’ten geçti.

Toplantıda ayrıca Çukurova Kalkınma Ajansı Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı çerçevesinde “Çiçek Açan Nesiller/İç Mekan Süs Bitkileri Üretim ve Eğitim Merkezi Projesi” için sözleşmeler imzalamak ve projeler uygulamak üzere Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a yetki verilmesi ile ilgili komisyonlardan kabulle gelen gündem maddesi de yine oybirliği ile kabul edildi.

Akdeniz Belediyesine ait bazı hisse ve parsellerin satışı ile ilgili yasalar çerçevesinde belediye encümenine yetki verilmesi ile komisyonlardan gelen çeşitli konuların da Meclis’te görüşülerek kabul edilmesinden sonra, belediyede yapılan atama ve görevlendirmeler ile ilgili meclis üyeleri bilgilendirildi.

Ardından gündeme alınan önergeler yeniden okunup komisyonlara havalesi yapıldı. Akdeniz Belediye Meclisi’nin bir sonraki toplantısı, 24 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.