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Mezitli yeşilleniyor

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin, 60 farklı noktada toplam 150 bin metrekarelik alanda jakaranda korulukları oluştururken, uygun olan her noktada ağaçlandırma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

MERSİN 04.12.2020, 14:29
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Mezitli yeşilleniyor
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Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin, 60 farklı noktada toplam 150 bin metrekarelik alanda jakaranda korulukları oluştururken, uygun olan her noktada ağaçlandırma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, oluşturulan korulukların yanında, vatandaşlara ait boş arsaları bina yapılıncaya kadar, ‘Kent İçi Tarım’ projesi ile üretim gücüne katan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kaldırımlara da ulaşımı aksatmayacak şekilde jakaranda fidanları dikiyor. Son olarak Menderes Mahallesi’nde bulunan sokakların kaldırımlarını ağaçlandıran ekipler, sıcak yaz havalarında yaya olarak ulaşım sağlayan vatandaşlar için nefes alacak gölge alanlar oluşturuyor.

İnsanların yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe oluşturmak için kolları sıvayarak kentin çehresini değiştirdiklerini belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Kentin en merkezi noktalarında oluşturduğumuz 60 jakaranda koruluğuna diktiğimiz 10 bin ağaç çiçek açtı ve bulundukları bölgenin havasını, rengini değiştirmeye başladı. Mor çiçekleri ve muhteşem aromatik kokusu ile sonbahar ve ilkbahar aylarında muhteşem bir görsel şölen sunuyor. Tüm Mersinlileri, birçok sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında topladığımız bu görsel şölene davet ediyorum" dedi.
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