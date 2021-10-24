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MEÜ Engelsiz Yaşam Birimi, Oryantasyon Kampı düzenledi

Mersün Üniversitesi’nde öğrenim gören ve farklı engel türlerinden etkilenmiş özel gereksinimli öğrenciler ile Engelsiz Yaşam Birimi’nde gönüllü öğrenci olarak görev yapan öğrenciler, Tarsus Gençlik Kampı’nda oryantasyon etkinliği gerçekleştirdi.

MERSİN 24.10.2021, 13:01
MEÜ Engelsiz Yaşam Birimi, Oryantasyon Kampı düzenledi

Mersün Üniversitesi’nde öğrenim gören ve farklı engel türlerinden etkilenmiş özel gereksinimli öğrenciler ile Engelsiz Yaşam Birimi’nde gönüllü öğrenci olarak görev yapan öğrenciler, Tarsus Gençlik Kampı’nda oryantasyon etkinliği gerçekleştirdi.

Öğrencilerin her biri ikişer kişinin kalabileceği yan yana sıralı bungalov evlerden oluşan kamp alanında, biri özel gereksinimli öğrenci, diğeri de gönüllü öğrenci kalacak şekilde, 4 gün boyunca çeşitli etkinliklere katılarak oryantasyon sürecini tamamladı.

Öğrenciler, sportif ve kültürel faaliyetler, kariyer danışmanlık eğitimleri, Tarsus’un tarihi ve turistik mekânlarına geziler gibi etkinliklere katılım sağlayarak eğlenceli bir kamp süreci geçirdi. Oryantasyon kampına katılan öğrenciler etkilenmiş oldukları engel türlerinden dolayı, aile bireyleri olmadan bundan önceki dönemlerinde hiçbir tatil etkinliklerine katılmadıklarını, hayatları boyunca katıldıkları ilk ve eğlenceli tatil etkinliğinin oryantasyon kamp etkinliği olduğunu ve Engelsiz Yaşam Biriminin düzenleyeceği diğer etkinliklere de katılmayı iple çektiklerini ifade etti.

Oryantasyon kampı sürecini değerlendiren MEÜ Engelsiz Yaşam Birimi Koordinatörü Öğr. Gör. Gülcan Boyraz, kamp süresince öğrencilerin ulaşım, konaklama ve yemek giderlerinin proje kapsamında karşılandığını söyledi. Boyraz, “Öğrencilerimiz hayatlarında ilk defa aile bireyleri olmadan bir kamp sürecine dâhil oldular. Bununla birlikte, kamptaki faaliyetlerle sosyalleşme ve özgüven konusunda kendilerini geliştirdiler. Öğrencilerimiz bundan sonraki etkinliklerimiz için de çok heyecanlı. Bizler de onların bu şekilde hissetmelerinden ve birimimiz ile ilgili güzel düşüncelerinden dolayı çok mutluyuz” dedi.

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