Mersin’in ilk bilim merkezi öğrencilerin hizmetine açılacak

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Gündoğdu Mahallesinde yapılan ve Mersin’in ilk bilim merkezi olması özelliği taşıyan ‘Yaparak ve Yaşayarak Öğrenme Merkezi’nde incelemelerde bulunarak, merkezin yakın zamanda açılacağını ve öğrencilerin kullanımına sunulacağını söyledi.

Gültak, Gündoğdu Mahallesinde yapımı süren, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı hizmet verecek olan Yaparak ve Yaşayarak Öğrenme Merkezini ziyaret etti. Tamamlandığı zaman Mersin’in ilk ve tek bilim merkezi olacak alanda incelemelerde bulunan Gültak, yetkililerden bilgi aldı.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri faydalanabilecek

Alanın daha önceden atıl durumda ve boş bir halde olduğunu kaydeden Başkan Gültak, “Binanın alt katı taziye evi olarak kullanılıyor. Ancak 1 ve 2’nci katlar bomboş duruyordu. Pandeminin sona ermesinin ardından boş olan, kullanılmayan bu alanlara yöneldik. İlk başta bu alanın bilim merkezi olmasına karar vermiştik. Ancak daha sonra konsepti değiştirdik. Buranın ‘Yaşayarak ve Yaparak Öğrenme Merkezi’ olarak kullanılmasına karar verdik. Binanın içerisi Milli Eğitim Bakanlığının müfredatına uygun şekilde düzenlenecek. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin faydalanabileceği, yaşayarak öğrenebilecekleri bir merkez olacak. Burada kullanılan birçok materyal, endüstri lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından üretildi. Avrupa’daki ve Türkiye’deki birçok merkezler incelendi ve endüstri lisesi öğretmenlerimizle istişare yapıldı, üretebileceklerini söylediler. Böylelikle lise eğitimi gören öğrencilerimizin de pratik yapması sağlandı” dedi.

"Yakın zamanda yapımını tamamlanıp hizmete açılacak"

Binayı yavaş yavaş doldurmaya başladıklarını belirten Gültak, “Osmanlı Devletinin teknik kullanarak yaptığı köprüler, su yolları, atalarımızın gökyüzü ile ilgili çalışmalardan tutun zekâ oyunları, optik ışık oyunları, yapay zeka ve robotik kodlama çalışmalar yapabilecekleri bilgisayarların olduğu bir mekan olacak. Mersin’de ilk olacak bu merkez, şehrin önemli yerlerinden biri olan Gündoğdu Mahallesinde yapılıyor. Yakın zamanda yapımını tamamlayarak açmayı planlıyoruz. Daha önceden atıl durumda olan bir binayı, öğrencilerimizin yaşayarak ve yaparak öğrenebilecekleri bir alan haline getirmenin gururunu yaşıyoruz. Bir başka gururumuz da bu büyüklükte Mersin’de yapılan ilk alan olması. Tüm öğrencilerimizin bu alana gelmesini koordine edeceğiz. Akdeniz; yeni yüzyılda, yeni yüzüyle çok daha güzel olacak” ifadelerini kullandı.