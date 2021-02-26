Mersin’in ihracatı ocak ayında yüzde 6,6 düştü

MERSİN (İHA) – Mersin’de ocak ayında hem ihracatta hem de ithalatta düşüşü yaşandı. TÜİK verilerine göre, Mersin’in ocak ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 oranında azalarak 266 milyon 873 bin dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise yüzde 4,6 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, yaptığı açıklamayla TÜİK ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici Dış Ticaret İstatistikleri Ocak 2021 sonuçlarını değerlendirdi. Açıklamada, ihracatın 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 15 milyar 45 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 azalarak 18 milyar 79 milyon dolar olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Ocak ayında Mersin’de ihracat yüzde 6,6 oranında düştü

Açıklamada, Mersin’in ihracat ve ithalat rakamlarına ilişkin de bilgi verildi. Açıklamaya göre, 2020 Ocak ayında 285 milyon 581 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Mersin, bu yılın aynı ayında 266 milyon 873 bin dolarlık ihracat yaptı. Mersin’de ihracat yüzde 6,6 oranında azalırken, geçen yılın aynı ayına bu yılın ocak ayındaki kaybı 18 milyon 708 bin dolar oldu. Mersin’in 2020 yılındaki toplam ihracatı ise 3 milyar 209 milyon 733 bin dolar olarak gerçekleşmişti.

İthalattaki azalış yüzde 4,6 oldu

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü açıklamasında, Mersin’in ocak ayı ithalatının da yüzde 4,6 oranında azaldığı bildirildi. 2020 Ocak ayında 266 milyon 757 bin dolarlık ithalat gerçekleştiren Mersin’in, 2021 Ocak ayı ithalatı ise 254 milyon 609 bin dolar oldu. Mersin’in 2020 yılındaki toplam ithalatı 2 milyar 839 milyon 285 bin dolar olmuştu.