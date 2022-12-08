Mersin’de özel gereksinimli bireyler Magic terapi ile eğlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde düzenlenen etkinlikler Magic terapi ile tamamladı. Magic terapinin geliştiricisi ve uygulayıcısı olan Amerikalı Kevın Spencer’ın konuk olduğu etkinlikte çocuklar, sihirli terapi deneyimini yaşadı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uygulamalı etkileşimli öğrenme deneyimi olan Magic terapi, Kevın Spencer’ın kendi sağlık sorunları ile baş ederken geliştirdiği bir terapi yöntemi. Basit sihir numaralarından oluşan Magic terapi, biliş, motor, iletişim ve sosyal becerileri geliştirirken, hem motivasyon hem de eğlence sağlıyor. Bu noktadan yola çıkan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Tarsus Engelliler Platformu ile iş birliği içerisinde Kevın Spencer’ı konuk ederek özel gereksinimli bireylerin her zamankinden farklı bir gün geçirmesini sağladı.

Mersin Otistik Çocukları Koruma ve Eğitim Derneği ile Mezitli Otizme Umut Derneği’nin katılımıyla Engelsiz Yaşm Merkezinde gerçekleşen etkinlikte, özel gereksinimli bireyler Spencer’ın sihir numaralarıyla eğlenirken, zaman zaman da şaşkınlık yaşadı. Aileleriyle birlikte terapiye katılan özel gereksinimli bireyler, Spencer’a bazı sihir numaralarında eşlik de etti.

“Çocuklarımızın el becerileri, dikkat fonskiyonları, ince motor becerileri gelişiyor”

Mersin Büyükşehir Belediye Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında duyu bütünleme terapisti olarak görev yapan Fizyoterapist Bilge Yıldırım, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde yaptığımız etkinliklerin son günündeyiz. Amerika’dan bir misafirimiz var; Kevin Spencer. Bir psikolog. Aynı zamanda özel eğitim doktorası olan bir uzman. Kendi yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun süre tedavi almak zorunda kalmış ve bu tedaviler sırasında da kendi deneyimleriyle birlikte bir terapi tekniği geliştirmiş, Magic terapi. Sihir ve eğlence aslında. Bu çocuklarımızın el becerilerinin gelişmesi, dikkat fonksiyonlarının gelişmesi, ince motor becerilerin gelişmesi için tüm gün hocamızla birlikte atölyeler yapıyoruz. Atölyemiz çok eğlenceli bir şekilde devam ediyor. Çocuklarımızın da çok büyük bir ilgisi var” dedi.