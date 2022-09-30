Mersin’de kurs merkezlerinin sayısı artıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitim destek verdiği en önemli hizmetlerinden biri olan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinin sayısını artırmaya devam ediyor.

Bu çerçevede, dezavantajlı bölgelerde yer alan ve maddi durumu yetersiz olan ailelerin en büyük destekçisi olan Büyükşehir Kurs Merkezlerinin yeni şubesi, Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesi’nde açıldı. Öğrencileri Liselere Geçiş Sınavı’na hazırlayacak olan kurs merkezi, 1’i fiziksel engeli bulunan öğrencilere hizmet vermeye yönelik olacak şekilde 7 sınıftan oluşuyor. Akdeniz ilçesinin pek çok mahallesinden öğrencisi olan 3 katlı Kurs Merkezi, Özgürlük Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda yer alıyor.

Öğrencilerin tüm ihtiyaçları merkez tarafından karşılanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görev yapan Mevlüde Zengin, merkez hakkında bilgi vererek, “LGS kurs merkezlerimizden 11.’si olan Özgürlük Şubesini, Akdeniz ilçesinde açmış bulunmaktayız. Bir tanesi fiziksel engellilere uygun olmak üzere 7 sınıflı 3 katlı eğitim kursumuzda, LGS sınavına hazırlanan öğrencilerimize hizmet vermekteyiz. 8. sınıf öğrencilerimize ücretsiz deneme sınavı ve ücretsiz kaynak kitap desteği de sunuyoruz. Bunun haricinde öğrencilerimiz kursumuza okuldan önce veya sonra geldikleri için, karınlarını doyurma fırsatı bulamıyorlar. Bunu çözmek adına da her gün öğrencilerimize bir öğün ücretsiz yemek desteği vermekteyiz” dedi.

Öğrencilerin merkezi çok sevdiğini dile getiren Zengin, “Buraya çok heyecanlı başladılar, çok severek ve isteyerek geliyorlar. Onlar için çok büyük bir avantaj olduğunu dile getiriyorlar ve burada çok mutlular. Çok akıllılar, hepsini çok seviyoruz. Öğretmenlerimizle birlikte, elimizden gelen desteği onlara vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.