Mersin’de ’klonal okaliptüs’ fidanları toprakla buluşmaya hazır

Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ’Eucalyptusgrandis ve Eucalyptuscamaldulensis G42, G60, G96 ve C188, C201’ klon nolu okaliptus fidanlarının, Tarsus Orman Fidanlık Şefliği tarafından özel sera ortamlarında üretilerek dikime hazır hale getirildiği bildirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, üretilen fidanlar birim alanda yüksek artım yaptıklarından endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarında önemli bir rol oynuyor. 2021 yılında toplam 160 bin adet klonal okaliptüs fidanı üretilirken, bu fidanların 30 bin adedi yine endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne gönderildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce bu klonlar gelecek yıllarda da üretilmeye devam edileceğinden, çelik temininde sıkıntı yaşanmaması maksadıyla Tarsus Orman Fidanlık Şefliğine bağlı Tarsus Fidanlığında okaliptüs klonal çelik bahçesi oluşturuldu.