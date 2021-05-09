Mersin’de anneler unutulmadı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü için kent genelindeki anneleri ziyaret ederek, Mersin’den Kadın Kooperatifi tarafından hazırlanan sukulentleri hediye etti. Büyükşehir ekipleri, SMA hastası çocukları olan ve kadın derneklerindeki anneleri de özel günlerinde yalnız bırakmadı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu ve daire başkanlığı personeli, annelerin kapılarını tek tek çalarak hem Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in selamını iletti hem de Anneler Günü’nü kutladı. Ekipler, Türkiye’deki en küçük SMA hastası Asrın Efe’nin annesi Şerife Gülkan’dan sosyal medyada toplam 62 bin takipçisi bulunan ve ‘Nayle deyzeniz’ adı ile bilinen sosyal medya fenomeni Naile Uyanık’a, Mersin Koruyucu Aile ve Gönül Elçileri Dernek Başkanı Sevgi Çetin’e kadar her kesimden annenin evine gitti. Ellerinde çiçekler olan ekibi karşılarında gören annelerin mutlulukları gözlerinden okundu. Başkan Seçer’in ‘Bazı sevgiler mesafe tanımaz. Mesafesiz güzel günler dileğiyle. Anneler Gününüz kutlu olsun’ notunun bulunduğu ve kadın emeği ile üretilen sukulent çiçekler annelerin yüzünü güldürdü.

“Bu zor günlerimizde yanımızda olduğunuzu hissetmemiz bizleri mutlu etti”

Türkiye’deki en küçük SMA hastası Asrın Efe’nin annesi Şerife Gülkan, “Bu yılki Anneler Günü ayrı bir hüzünlüydü, Asrın Efe’den dolayı. Ancak buraya Belediyemiz’in gelmesi ayrıca mutlu etti. Bu zor günlerimizde yanımızda olduğunuzu hissetmemiz mutlu etti bizleri” dedi.

62 bin takipçisi bulunan ve ‘Nayle deyzeniz’ adı ile bilinen sosyal medya fenomeni Naile Uyanık da Büyükşehir ekiplerini karşısında görünce büyük bir mutluluk yaşadı. Mezitli ilçesi Kale Mahallesi’nde yaşayan Uyanık, kendilerini böylesine özel bir günde unutmayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkürlerini ileterek, “Çok sevindim. Yaptığı her işine teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Allah ne muradı varsa versin” diye konuştu.

Mersin Koruyucu Aile ve Gönül Elçileri Dernek Başkanı olan ve aynı zamanda 2 biyolojik, 1 de koruyucu aile annesi ve halkla ilişkiler uzmanı Sevgi Çetin, “Öncelikle kendimi çok iyi hissettiğimi bilmenizi isterim. Mersin’in, Büyükşehir Belediyesi sıfatı ile koruyucu anneleri tanıyor olması ve böyle bir günde anılıyor olmak çok çok değerli bir detay olarak karşımızda. Bundan dolayı minnettarım. Sesimize ses olmuş oldunuz. Bu vesileyle sesimizi duyurma şansını yakalamış olduk. Bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir ziyaret bizim için. Yani anne vasfımızın dışında, devlet koruması altında yaşayan çocukların sesine ses olmak adına özellikle çok değerli bir ziyaret” şeklinde konuştu.