Mersin’de 170 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

Mersin’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 170 bin adet satışa hazır kaçak sigara, 1 milyon adet makaron ve 20 kilogram tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ve Tarsus İlçelerinde kaçak sigara ve makaron satışı yaptığı öne sürülen 2 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı, ev ve iş yerlerinde ise arama yapıldı. Aramad 170 bin adet satışa hazır kaçak sigara, 1 milyon adet makaron ve 20 kilogram tütün ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.