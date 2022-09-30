Koca: "Öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz"

Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi’nde okuyan ve "Dijital Oyun Yarışması"nda birinci olan öğrenciler ile TEKNOFEST’de "İklim Değişikliği Araştırma Proje Yarışmaları"nda Türkiye ikincisi olan öğrenci, okul müdürü Ahmet Omaç eşliğinde İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca’yı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Müdür Koca, derslerinde başarılar diledi. Burada konuşan Koca, "Öğrencilerimizin her alanda ortaya koydukları başarılarla gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizin başarılarında emeği geçen tüm meslektaşlarıma yürekten teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Okul Müdürü Ahmet Omaç ise proje çalışmalarında kendilerine her daim destek olan İl Millî Eğitim Müdürü Adem Koca’ya şükranlarını ifade ederek, okul olarak her zaman öğretmen ve öğrencilerle el ele çalışmaya devam edeceklerini belirtti.