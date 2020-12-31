Çetinkaya: "Korona paylaşımım yanlış yorumlandı"

Mersin’in Bozyazı ilçe Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, sosyal medya üzerinde ilçedeki korona virüs vakalarıyla ilgili yaptığı paylaşımın yanlış yorumlandığını söyledi.

Başkan Çetinkaya, "Bugün ilçemizde pozitif vakaya rastlanmamıştır" şeklindeki sosyal medyadaki paylaşımının, 26 bin nüfuslu ilçede vaka sıfırlandı şeklinde basında yer alması nedeni ile bir açıklama yaptı. Çetinkaya, bir gün ilçede hiç pozitif vaka çıkmayınca, ’eğer kurallara uyulduğu takdirde hastalığın üstesinden gelinebileceğini’ vurgulamak için bu paylaşımı yaptığını söyledi. Çetinkaya, "İlçemizde korona virüs nedeni toplum sağlığı merkezi tarafından oluşturulan filyasyon ekibinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdüğünü biliyoruz. Ekipler tarafından evlerinde karantina altında bulunan vatandaşlarımızın ise her gün kontrol edildiği bilgisine sahibiz. Hastanelerde ise yatan vatandaşlarımız bulunduğu bir gerçek. Ayrıca hastalık nedeni ile ölen vatandaşlarımız mevcut. Paylaşım yaptığım gün vakaya rastlanmadığını bu nedenle vatandaşlarımıza, ‘bu iyi haberin kalıcı olması için sosyal mesafeye uymak ve rehavete kapılmamak gerekiyor’ diyerek uyarıda bulundum ” dedi.

Salgın hastalıkla mücadelede sadece kurumların alacağı önlemlerin yeterli olamayacağına vurgu yapan Çetinkaya, bu süreçte hep birlikte yapılacak mücadele ile başarının sağlanabileceğini, evde kalma imkanı olan ve dışarı çıkma mecburiyeti olmayan vatandaşların evde kalmasını, dışarı çıkanların ise maske, mesafe ve temizlik kuralına mutlaka uymalarını istedi. Çetinkaya, "Resmi kurumlarımızın alacağı kararlara uyalım, ne olur kendimize bir yol çizip sosyal faaliyetlerimizi kısıtlayıp evde kalalım, lütfen ama lütfen, Temizlik, Maske Mesafe kuralına mütemadiyen uyalım. Ev ziyaretlerini, misafirlikleri hastalığın yaygın olduğu süre içerisinde ne olur yapmayalım. Kendimizden başkasına aktardığımız ve aktaracağımız illetin vebalini unutmayalım. Misafirliklerimizi sağlıklı günlere erteleyelim. Bozyazı halkına diyorum ki, dikkatli olalım, rehavete kapılmayalım. Allahın izniyle bu illeti hep birlikte eninde sonunda yeneceğiz. Yeter ki kurallara uyalım. Sağlıklı günlerin yakın olduğu inancındayım. Önümüzdeki yıl bize yeni umutlar vaat ediyor. Şüphesiz geleceğimizin ümit ettiğimiz gibi olması için, hepimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Ülkem ve dünya için, 2021 yılının sağlıklı, mutlu, huzurlu ve kardeşlik içinde geçmesini temenni ediyorum. Evde kal Bozyazı" şeklinde konuştu.