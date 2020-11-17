Çamlıpınaralanı Mahallesinin içmesuyu sorunu çözülüyor

Mersin’i ihtiyacı olan kaliteli ve dayanıklı altyapıya kavuşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren MESKİ, Anamur ilçesi Çamlıpınaralanı Mahallesi’nin uzun yıllardır süregelen içmesuyu sorununun çözümü için çalışma başlatıyor. Yatırım tutarı 1 milyon 364 bin lira olan yaklaşık 10 kilometrelik içmesuyu hattı çalışması ile mahalle sakinlerinin yıllardır yaşadığı içmesuyu problemi sona eriyor.

Yetersiz içmesuyu altyapısı bulunan Çamlıpınaralanı Mahallesi’ne, Ören Mahallesi’nde bulunan mevcut depodan yeni yapılacak içmesuyu terfi hattı ile içmesuyu götürülerek, mevcut problem giderilecek. Yapımına başlanan içmesuyu imalatları kapsamında, Ören Mahallesi’nde bulunan mevcut su deposundan yeni yapılacak sistemle yaklaşık 9 bin 926 metre içmesuyu şebeke imalatı, 1 adet 30 metre küp içmesuyu biriktirme deposu ve 1 adet 10 metre küp toplama odası ile mekanik imalatlar yapılarak, mahallenin içmesuyu sorununa son verilecek.

Konuyla ilgili MESKİ’den yapılan açıklamada, yatırım tutarı yaklaşık 1 milyon 364 bin 434 lira olan içmesuyu imalatlarının 2020 yılı sonunda tamamlanmasının planlandığı belirtilerek, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde başlatılan içmesuyu ve altyapı çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Çamlıpınaralanı Mahallesi sakinleri, uzun yıllardır içmesuyu problemi yaşamaktadır. Yapımına başlanan içmesuyu çalışmaları ile mahallenin bu sorunu ortadan kaldırılacaktır. 2020 yılının sonunda ihalesi tamamlanarak işletmeye alınması planlanan içmesuyu tesisleri ile mahallenin içmesuyu sorunu giderilecektir. Mersin’in muhtelif mahallelerinde yürütülen içmesuyu çalışmaları ile vatandaşların yaşadığı problemleri sonlandırmak için 7/24 hizmet verilmektedir” ifadelerine yer verildi.