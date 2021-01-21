banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Twitter, Çin’in ABD büyükelçiliğini Uygur tweetiyle kilitledi
Twitter, Çin’in ABD büyükelçiliğini Uygur tweetiyle kilitledi
İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 31'e ulaştı
İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 31'e ulaştı
KIŞIN SAĞLIK DEPOSU 5 RENKLİ BESİNİ!
KIŞIN SAĞLIK DEPOSU 5 RENKLİ BESİNİ!
Twitter, Yürütmenin Durdurulması Davası Açabilir
Twitter, Yürütmenin Durdurulması Davası Açabilir

Büyükşehir Belediyesinin desteği, toplu taşıma esnafına büyük moral oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, araç kullanım yaşının 10’dan 15’e çıkarılması, vize ücretlerinde de indirime gitmesi, pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan toplu taşıma esnafına moral oldu.

MERSİN 21.01.2021, 10:41
1
Büyükşehir Belediyesinin desteği, toplu taşıma esnafına büyük moral oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, araç kullanım yaşının 10’dan 15’e çıkarılması, vize ücretlerinde de indirime gitmesi, pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan toplu taşıma esnafına moral oldu.

Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Veysel Sarı, yapılan düzenlemelerden memnun olduklarını vurgulayarak, “Bir çözüm içerisinde kıvranıp duruyorduk. Esnafımız büyük bir sıkıntıdan kurtulmuş oldu” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde toplu taşıma esnafı için sevindirici kararlara imza atıldı. Toplu taşıma araçlarında kullanım yaşı 10’dan 15’e çıkarıldı. Öğrenci taşımacılığı yapan S plakalı araçların vize ücretlerinde yüzde 90, T, M, H, C ve personel taşımacılığı yapan S plakalı araçların ücretlerinde ise yüzde 55 indirime gidildi.

“6 bin 419 adet plaka sahibi destekten yararlanacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında toplu taşıma esnafına sağlanan destekten 6 bin 419 adet plaka sahibi esnafın yararlanacağını belirterek, “Niye yüzde 55-yüzde 90 farkı var? Öğrenci taşıyan servislerimiz bu süreçte en çok mağduriyet yaşayan toplu taşıma araçları oldu ve bizim de feragat ettiğimiz tutar 1 milyon lira civarında bu gelirden. Toplu taşıma araçlarının devir işlemlerinde hem faaliyet yaşlarında 10-12 sınırı eşitlendi, 15 yaşa çıkarıldı hem devirler 15 yaşına kadar yapılabilecek hem de bir aracın faaliyetleri 15 yaşına kadar devam edecek. Geçtiğimiz meclis toplantısında da S plakalardan uygunluk belgesi almayı temmuz ayına kadar durdurmuştuk. Toplamda bin 564 araç öğrenci güzergah izin belgesi taşıyor. Yaklaşık olarak 1,5 milyon lira toplu taşıma esnafına katkı yapmış oluyoruz. Vize, uygunluk belgesi indirimi, bütün bunlar içerisinde 1,5 milyon lira gibi bir gelirden belediye feragat etmiş oluyor” demişti.

“Esnafımız büyük bir sıkıntıdan kurtulmuş oldu”

Toplu taşıma esnafının yüzünü güldüren kararları değerlendiren Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sarı, “Son günlerde dünyada olduğu gibi Türkiye’mizde de pandemi hastalığı hepimizi kavurdu. Aylarca işe çıkamayan esnafımız oldu. Hele servis araçlarımız okulların kapanması ile birlikte çok büyük sıkıntılar içerisine girdi. Taksicilerimiz, minibüsçülerimiz aynı şekilde yasaklar bölümünde büyük sıkıntı yaşadı” diye konuştu.

Esnafın vergisini, SSK ve BAĞ-KUR’larını ödeyemez hale geldiğini, bu sıkıntılardan dolayı bir çözüm derdine düştüklerini söyleyen Sarı, şu ifadeleri kullandı:

“Bir çözüm içerisinde kıvranıp duruyorduk. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza durumumuzu anlatınca bizi makul karşıladı ve aynı zamanda Daire Başkanımız Ersan Bey ile beraber çağırdılar. Bir çözüm noktasında vize ücretlerimizin yarı yarıya indirilmesi esnafımıza bir hediye oldu. Can suyu derler ya, onun gibi bir şey oldu. Aynı zamanda taksicilerimizin ve minibüsçülerimizin araba yaşlarından dolayı sıkıntıları vardı. Pandemiden dolayı arabalarımızı değiştiremiyorduk, sıkıntılar vardı. Yeni model araçlar alamıyorduk ve 10 yaş bize yeterli gelmiyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ve Ulaşım Daire Başkanlığımız bizi makul karşıladılar. Geçen hafta konuyu meclise getirdiler. Hem araç kullanım yaşı 10’dan 15’e çıkarıldı hem de vize ücretlerimiz yarı yarıya indirildi. Kendilerine ve meclis üyelerimize esnafım adına sonsuz teşekkürler ediyorum. Esnafımız büyük bir sıkıntıdan kurtulmuş oldu.”

“Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz”

25 yıldır servis şoförlüğü yapan Mehmet Yılmaz da “Sıkıntılarımız vardı, o sıkıntılarımız giderildi. Belediye Başkanımız Vahap Seçer ve daire başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Servisler çalışmıyordu, öğrenci yoktu. 24 saat yatıyorduk. Bizler için çok büyük bir moral oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gün geliyordu siftahsız kapatıp eve gidiyordum”

Pandemiden dolayı çok sıkıntı yaşadıklarını kaydeden taksicilik yapan Gökhan Saruhan ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şunları söyledi:

“Son zamanlarda belediyemiz olsun, Şoförler Odamız olsun gerekli yardımları gerçekten yaptılar, sağ olsunlar. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, Ulaşım Daire Başkanlığımız, meclis üyelerimiz hepsine tek tek teşekkür ediyoruz, harçlarda yaptıkları indirimlerden dolayı. Taksilerimizi değiştirmek zorunda kaldığımızda yaş sınırlaması vardı. Yaş sınırlamasını uzattılar. Bizim için çok büyük bir sürpriz oldu. Çok da güzel oldu. Pandemiden dolayı çalışma süreleri düştü, iş potansiyeli azaldı. İşimiz yüzde 50’nin altına düşmüştü. Gün geliyordu siftahsız kapatıp eve gidiyordum.”
Yorumlar (0)
banner422
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Hatayspor 19 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Rizespor 19 24
13. Sivasspor 18 23
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 18 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 19 12