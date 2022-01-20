Mersin’de bant sektöründe faaliyetlerini sürdüren BonaBant, 2022 yılı hedeflerini artırdı.

2021 yılında BonaBant’ın yüzde 15 büyüdüğünü kaydeden firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, 2022 yılı hedeflerinin daha fazla ülkeye ihracat yapmak olduğunu söyledi.

“Ortadoğu ve Avrupa pazarında önemli bir yere sahip olduk"

2021 yılında dış pazarda önemli ölçüde yer edindiklerini kaydeden Arslan, "2022’ye yaklaşık yüzde 15’lik bir büyüme oranıyla girdik. 2020 yılında cironun büyük bir bölümünü jumbo kısmından elde ederken, 2021 yılında bu oran düşerek cironun büyük bir bölümünü bant üretiminden elde etmeye başladık. Toptan satışlarımızla birlikte ciddi bir yol kat ettik. Navlun fiyatlarının yükselmesi, termin sürelerinin uzaması gibi etkenler de dış pazarda önemli ölçüde yer bulmamızı ve satış yapmamızı sağladı. Bu süre içerisinde özellikle Ortadoğu ülkelerinin gözü Türkiye’ye çevrildi. 2021 yılında ihracat yaptığımız ülke sayılarından çok ciddi gelişmeler oldu. Şuanda aktif olarak 25 ülkeye ihracat yapıyoruz. Büyük bağlantılar kurarak Ortadoğu ve Avrupa pazarında önemli bir yere sahip olduk. Yaptığımız yeniliklerle birlikte sektörde dikkat çeken bir marka haline geldik. Özellikle renkli bantlarımız ve özel renklerimizle ön plana çıktık" dedi.

2022 yılı hedeflerini de açıklayan Arslan, 2022 yılında yenilikçi ve vizyoner bir bakış açısıyla yol izleyeceklerini söyledi. "Bu yıl ihracat alanına ağırlık vermek istiyoruz" diyen Arslan, "Şuanda 25 olan ülke sayımızı artırmak öncelikli hedefimiz. Bunun dışında 2022 yılı içerisinde gerçekleşecek olan ambalaj fuarlarının hemen hemen hepsinde olmak için başvurularımızı yaptık. Fuarlara büyük önem gösteriyoruz. İç pazarda ve dış pazarda yerimizi daha da sağlamlaştırarak satış yapamadığımız ülkelere satış yapmak istiyoruz. Bunun da en önemli yolunun daha fazla ekiple olabileceğini biliyoruz. İstihdam sayımızı artırarak daha özverili ve daha sistemli bir çalışma ile yurt dışında daha aktif bir konumda olmak hedeflerimiz arasında. Bunun dışında 2022 yılının başında ’e-ticaret’ alanında ürünlerimize olan ciddi bir talep artışı söz konusu. E-ticaret alanında da önemli yatırımlar yapacağız. Dijitalin gücünü göz ardı edemeyiz. Buna bağlı olarak dijital ortamlarda daha çok yer edinme hedeflerimiz var" ifadelerini kullandı.