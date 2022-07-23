Başkan Gültak: "Vatandaşlarımız bizden hizmet bekliyor"

Mahalle ziyaretlerine devam eden Mersin’in merkez Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, son olarak Abdullah Şahutoğlu Mahallesi’ne konuk oldu, vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

AK Parti Akdeniz ilçe Başkanı Emin Genç, Meclis üyeleri ve birim müdürlerinin katıldığı buluşmada Muhtar Muhsin Kutlu, ziyareti dolayısıyla Başkan Gültak’a teşekkür ederek, okul yolunun açılması, asfalt ihtiyacı duyan sokaklar, muhtarlık binasının yenilenmesi gibi talep ettikleri bazı hizmetleri dile getirdi.

Başkan Mustafa Gültak ise mahalleye yapılan hizmetleri anlattı, eksik kalan hizmetlerin planlamaya alınarak en kısa sürede çalışmalara başlanacağını vurguladı. Perşembe günü yapılacak olağanüstü Meclis toplantısında, tekrar borçlanma yetkisi talep edeceğini söyleyen Gültak, "Hem Çevre Bakanlığımızın hibeleri hem de Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun desteğiyle sıcak ve soğuk asfalt üretim tesislerini ilk kez Akdeniz’e kazandırdık. Bugün milyonlarca liraya ancak kurulabilecek bu tesisler için Belediyemiz bütçesinden 1 lira dahi harcamadık. Bu tesislerimizde tam kapasite üretime geçmek, mahallelerimizin asfalt, kaldırım, yol ihtiyaçlarını gidermek üzere ihtiyacımız olan borçlanma yetkisi için 2 kezdir Meclis’te, muhalefet üyelerinin reddiyle karşılaşıyoruz” dedi.

“Olağanüstü Meclis’te, borçlanma yeniden gündeme gelecek”

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, yönetimin 310 milyon TL’lik borçlanma yetkisinin, Cumhur İttifakı olarak verdikleri destek sayesinde mümkün olabildiğini belirten Gültak, Perşembe günü yapılacak Akdeniz Belediye Meclis toplantısında borçlanma yetkisini yeniden gündeme getireceklerini söyledi. Gültak, "Akdeniz’in 65 mahallesinde yaşayan vatandaşlarımız başta asfalt, yol ve kaldırım olmak üzere bizlerden hizmet bekliyor. Büyükşehir’in istediği 310 milyon TL borçlanma yetkisini verdik. Şimdi de siz bize 50 milyon TL borçlanma yetkisi verin. Borçlanmayı da sadece asfalt ve kaldırım için talep ediyorum. Bu konuda hem Meclis üyelerimizden hem de mahalle muhtarlarımızdan destek bekliyorum” diye konuştu.

“Tarih, doğa ve kültür gezilerine katılın”

Gültak, kadınları belediyenin hafta sonları farklı iller veya Mersin’in farklı ilçelerine düzenlediği kültür, doğa ve tarih gezilerine katılmaları için davet etti. Muhtar Muhsin Kutlu’ya seslenen Gültak, “Mutlaka bir liste hazırlayıp bize ulaştırın. Liste sıraya alınsın ve en kısa sürede programa göre Gaziantep, Hatay veya Mut gezisine mahalleli kadınlarımız katılsın. Geçmişte bu hizmetlerin hiçbiri yoktu. Yaşadıkları mahallelerden hiç çıkamayan kadınları ve kızlarını bu tür gezilere götürüyoruz. Gençlerimizi de Silifke yaz kampına gönderiyoruz. Bu kamp için de liste verebilirsiniz. Üzülüyorum, çünkü hiç denizi görme, denize gitme imkanı bulamamış gençlerimiz çıkıyor bazen içlerinden” ifadelerini kullandı.

Sosyal, kültürel, eğitim ve istihdama yönelik projelere büyük önem verdiklerinin altını çizen Gültak, belediyenin öncülüğünde kurularak üretim ve satış yapan kadın kooperatifine katılmaları, aile bütçelerine gelir elde etmeleri yönünde mahalleli kadınlara da çağrı yaptı. Metropol Gökdelen binası 29’uncu katını ücretsiz etüt merkezine çevirdiklerini hatırlatan Gültak, üniversite sınavına hazırlanan mahalleli gençleri merkeze davet etti. Geçen dönem etüt merkezinde 400 öğrenciye kurs verildiğini belirten Gültak, bu öğrencilerden 8’inin yapılan sınavda sıralamada ilk 10 binin içine girdiğini, bu yıl kurs alacak öğrenci sayısını da bine çıkaracaklarını kaydetti.

Pazar günü Esenli’de düzenlenecek üzüm şenliğine tüm ilçe sakinlerini de davet eden Gültak, 3’üncü Karaduvar Balık Festivali’ni de Eylül ayı sonuna doğru yapmayı planladıklarını hatırlattı. Çay ve Barış mahalleleri kentsel dönüşüm projeleri, Yılmaz Güney Gençlik Merkezi ve Kız Öğrenci Yurdu, spor tesisleri, kültür ve sanat merkezleri, ücretsiz yüzme havuzları ve daha birçok hizmet ve projeden bahseden Gültak, Akdeniz’de değişim ve dönüşümün süreceği mesajını verdi.