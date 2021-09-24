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Akdeniz’de yol ve kaldırım çalışmaları aralıksız sürüyor

Akdeniz Belediyesi, merkez-kırsal ayırımı yapmadan ilçenin birçok mahallesinde asfalt yama, kilitli parke taşı, kaldırım karo ve bordür yenileme ve yeni kadastral yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor.

MERSİN 24.09.2021, 10:30
Akdeniz’de yol ve kaldırım çalışmaları aralıksız sürüyor

Akdeniz Belediyesi, merkez-kırsal ayırımı yapmadan ilçenin birçok mahallesinde asfalt yama, kilitli parke taşı, kaldırım karo ve bordür yenileme ve yeni kadastral yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeni Mahalle, Nusratiye, İhsaniye, Şevket Sümer, Barış, Kültür, Siteler, Üç Ocak, Bahçe, Çilek ve Adanalıoğlu mahallelerinin ihtiyaç duyulan onlarca sokağında asfalt yama, kilit taşı, bordür ve kaldırım karo tamir çalışmaları yapıldı. Özellikle kırsal bölgelerde, üreticiler ve vatandaşların her türlü ulaşım ve nakliye işini kolaylaştırmak amacıyla yol açma çalışmaları da gerçekleştiren ekipler, iş makineleri yardımıyla Adanalıoğlu’nda yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda kadastral yol; Çilek Mahallesi 63119 Sokak’ta da imar yolu açma çalışması yaptı.

Yağmur suyu baskınlarının önüne geçiliyor

Ekipler; mevsim değişimiyle birlikte yağışların başladığı bu günlerde, kot farkından dolayı yaşanan yağmur suyu baskınlarının önüne geçmek amacıyla Çilek Mahallesinin birçok sokağında eskiyen asfaltı söküp reglaj ve kot çalışması yaptıktan sonra kilit taşı ile kaplıyor, kaldırımları da yenileyip oluk bordür döşeme çalışması yapıyor. Mahallede, bir imar adası içinde toplam 7 sokağın eski asfaltı sökülüp reglaj ve kot çalışması yapıldıktan sonra kilit taşı döşenmeye başlandı. Bu sokaklarda yağmur sularının birikmesinden kaynaklı su baskınları yaşanıyordu. Bu çalışma sayesinde su baskınlarının önüne geçilecek, mahallenin sokaklarına toplamda yaklaşık 6 bin metrekare kilit taşı döşenecek.

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