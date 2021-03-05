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Akdeniz Belediye Meclisinin gündemi ‘kadın’ oldu

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, meclis toplantısında, kadına yönelik şiddetin asla kabul edilemeyeceğini belirterek, “Kadına şiddet gösterenlere en büyük ve en ağır cezaların verilmesi gerekiyor” dedi.

MERSİN 05.03.2021, 13:29
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Akdeniz Belediye Meclisinin gündemi ‘kadın’ oldu

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, meclis toplantısında, kadına yönelik şiddetin asla kabul edilemeyeceğini belirterek, “Kadına şiddet gösterenlere en büyük ve en ağır cezaların verilmesi gerekiyor” dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi, mart ayı ikinci birleşimini Muhammet Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirdi. Akdeniz Belediyesi konferans salonunda yapılan toplantıda, Akdeniz ilçesi sınırlarında, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarca yapılacak kazılarda, Valilik veya Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüklerinden, “ayni ve nakdi yardımlardan faydalanmaktadır” şeklinde resmi yazı ibraz etmeleri halinde, kazı ruhsatlarından ücret alınmamasıyla ilgili komisyonlardan oy birliği gelen teklif, yine meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

“Kadın Emeği Diyarı üretmeye devam ediyor”

Meclis üyelerinin, kadınlara yönelik çalışmalarla ilgili soruları üzerine, göreve gelir gelmez belediye bünyesinde 3 tane kadın kooperatifi kurulduğuna dikkat çeken Başkan Gültak, “Son bir aydır Akdeniz Belediyesinin yetkisi altında olan Kadın Emeği Diyarını 3 kooperatife verdik. Şu an orası şenlik havasında. Kadınlarımız sürekli üretiyorlar ve satış yapıyorlar. Ciddi manada gelir elde etmeye başladılar. Yakın tarihte oradaki park ile ilgili ihaleye çıkılacak. Park, kadını anımsatan bir mimari ile kadın figürlerinin olduğu bir yer haline gelecek” dedi.

“Kadına şiddet kabul edilemez”

8 Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla da konuşan Gültak, 365 günün kadınlar günü olması gerektiğine vurgu yaparak, “Kadınlar bizim kutsallarımızdır. Dolayısıyla bir gün değil her gün sahip çıkmalıyız. Kadına şiddeti de asla kabul edemeyiz. Kadına şiddet gösterenlere en büyük ve en ağır cezaların verilmesi gerektiğini vurguluyor, tüm kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Gününü kutluyorum” diye konuştu.

Öte yandan, Başkan Mustafa Gültak’ın talimatı ile toplantı öncesinde günün anlamına binaen kadın meclis üyelerine, Kadın Emeği Diyarında üretilen ürünlerden oluşan bir paket hediye edildi.
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