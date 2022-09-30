2. Çevre Yolunda trafik daha hazlı akacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından çalışmaları devam eden ‘18. Cadde Alt Geçit’ projesinde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yüzde 53’ü tamamlanan projenin, 75 günde tamamlanması planlanıyor ve çalışmalar hızla devam ediyor. Gidiş ve geliş olmak üzere iki yönlü tasarlanan proje 11 metre yüksekliğiyle, Mersin sınırları içerisinde bugüne kadar yapılan en derin alt geçit projesi olma özelliği taşıyor. Başkan Seçer’e inceleme esnasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Suat Bağrıaçık ve teknik ekip eşlik etti. Başkan Seçer çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, “Burası 2. Çevre Yolu üzerindeki, güney-kuzey aksındaki ilk köprülü kavşağı olacak ya da alt geçidi olacak. Yine bir ilk 11 metre derinliğinde bir tünel olacak. Kapalı kesitin boyu 56 metre, toplam uzunluğu 636 metre olacak. Bu çalışmaya 8 Ağustos’ta başladık ve ekim ayının sonunda hizmete açmayı planlıyoruz” dedi.

Projenin hayata geçmesiyle birlikte, bölgeye doğru olan trafik yükünün azalacağını ifade eden Seçer, “Bunun bitmesi ile beraber GMK’da bu bölgeye akan trafik yükünü, Okan Merzeci Bulvarı’nın altından bu geçiş vasıtasıyla geçirerek 3. Çevre Yolu’na çok daha rahat, çok daha süratli ve etkin bir şekilde aktarma imkanı bulacağız. Diğer taraftan da, daha önce yaptığımız Sevgi Katlı Kavşağı ile Demokrasi Kavşağı’na binen yükü azaltmış olacağız. Çünkü, o bölgeden gelen araçlar daha çok ya Sevgi Katlı Kavşağı’ndan dönüş yapıyorlardı, ya da Demokrasi Katlı Kavşağı’nı meşgul ediyorlardı. Şimdi o yükü de kaldırmış olacağız” diye konuştu.

“2. Çevre Yolu’nda trafiği daha akıcı hale getireceğiz”

Çalışma esnasında yine bir ilki gerçekleştirerek, diğer kurumların altyapı çalışmalarına zarar vermediklerini kaydeden Seçer, “Yaklaşık 70 milyon lira maliyetli bu çalışma esnasında diğer kurumların hatları, içme suyu hatları, doğalgaz hatları ile ilgili bir deplase çalışması yapmadık. Onları askıya alarak alttan delgi ile bu işi çözmüş olduk. Böylece hem ilave bir işe gerek kalmadı, hem de bu kurumların hizmetinde bir aksamaya neden olmadı. Yolumuz da zaten kuzey- güney aksında gidiş-geliş olacak. Bu çalışma bittikten sonra da, Beşyol’u kuzey-güney aksında trafiğe kapatacağız ve orada da seri bir trafik akışı sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.