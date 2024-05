Büyükşehir Belediye Meclisinin 2024 Yılı Mayıs Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi, Başkan Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda imar planlarına ilişkin konuşan Seçer, "Gayet güzel bir 5 yıl geçirdik ve 5 yılda çok önemli planlar çalıştık" dedi. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nde yaşanan gecikmelerden söz eden Seçer, "Sürekli belli bir bürokratik silsile çerçevesinde uyarılarımızı yapıyoruz ama bu artık hakikaten akıl almaz bir gecikmeye neden oldu ve bizi sıkıntıya sokmaya başladı. Uygulamaya koyacağımız projeleri bu gecikmeler yüzünden uygulamaya koyamıyoruz" diye konuştu.



“Her alanda adaleti sağlamak durumundayız"

Akdeniz ilçesinin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak sözlerini sürdüren Seçer, her yere adaletli hizmet götürdüklerinin altını çizdi. Seçer, "5 yıl önce göreve başladığımızda 'her alanda adaleti sağlamak durumundayız. Bize yaraşan odur. Hukuken de böyledir, insanen de vicdanen de siyaseten de böyledir' dedik. Bunu gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Ama bazı konularda pozitif ayrımcılık yaparız. Örneğin cinsiyet ayrımcılığı yapmayız ama kadınlar konusunda pozitif ayrımcılık yaparız. Çocuklar, yaş almış vatandaşlar ve engellilere daha farklı bakarız ve önceleriz. Bir tercih yapacaksak bunları tercih ederiz" ifadelerini kullandı.



"5 yıl boyunca adalet konusunda taviz vermedik”

Bugüne kadar hizmetlerinde hiçbir ayrım gözetmediklerini dile getiren Seçer, ilçelerde uzun yıllardır beklenen hizmetleri de vatandaşlara ulaştırdıklarını ifade etti. Sadece Akdeniz değil, Anamur’a da adaletli bir şekilde hizmet götürdüklerinin altını çizen Seçer, "Biz, 5 yıl boyunca adalet konusunda taviz vermedik. Önümüzdeki 5 yılda da sizlerin de desteği ile her bölgemize hizmetlerimizi götüreceğiz" dedi.

Adres Okuma Salonuna ek olarak, gençlerden gelen talepler üzerine sahilde ikinci bir okuma salonu planladıklarını dile getiren Seçer, bunu da Mersin İdmanyurdu Meydanı ile Hilton Oteli arasında yapmayı planladıklarını anlattı. Seçer, sahile planladıkları ikinci okuma salonu konusunun da bürokratik engellere takıldıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: "Biz yıllardır oranın tahsisini bekliyoruz. O alan genel anlamda bir park düzenlemesine ihtiyaç duyuyor. Biz o alana okuma salonu yapacağız. Bu ihtiyaçları da göz önüne alarak umut ediyorum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü sesimizi duyar, tahsisi konusunda bizlere desteklerini esirgemezler."

Seçer, kent genelinde toplam 12 yeni nesil kütüphane bulunduğunu sözlerine ekledi.



Yeni logo oy çokluğuyla kabul edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin logosunun değişimi ile ilgili maddede söz alan meclis üyesinin 'böyle bir değişikliğe gerek olmadığını söylemesi' üzerine Mersin’in bütün ilçelerinin logolarının ekrana yansıtılmasını isteyen Seçer, "Bütün ilçelerin logoları birbirine benziyor. Ben oradan Büyükşehir yazısını, Yenişehir yazısını silsem hangisinin hangisi olduğunu anlayamazsınız" dedi. Dünyadaki farklı kentlerin logolarından örnekler gösteren Seçer, "Buna gerek duyduk, çünkü böyle bir şey gerekiyordu. Bu logo ve renkleriyle Mersin’in M harfini ve Toros dağlarını ifade ediyor. Farklı renkler var; narenciye, güneşin rengi, denizin mavisi. Çok renkli kentin enerjisini, kenetlenmeyi, dönüşümü, sonsuzluğu, devinimi, gençliği ve inovasyonu temsil ediyor. Biz de 'bizim de bakış açımız bu' dedik. Hepsi bundan ibaret. Mersin’e hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından madde oy çokluğuyla kabul edildi.



Kültür sanat etkinliklerine destek

Mecliste görüşülen ve oylanan maddeler arasında derneklerin gerçekleştireceği etkinliklere verilmesi planlanan maddi destekler de yer aldı. Oy çokluğu ile kabul edilen maddeler gereğince; Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Derneği’ne 7. AKOB Ulusal Öğrenci Oda Müziği Yarışması için 80 bin, İçel Sanat Kulübü'nün 3. Mizah Günleri için 80 bin TL ve Mersin Valiliğinin talebi doğrultusunda; 22. Mersin Uluslararası Müzik Festivali (MUMF) için, 2 milyon 500 bin TL destek verilmesi kararı alındı.



MESKİ yatırımları için 420 milyon TL kredi kullanılacak

MESKİ Genel Müdürlüğü’nün, halihazırdaki stratejik plan ve yıllık yatırım programları ile bölgenin kalkınmasını temini kapsamındaki işler için 420 milyon TL gayri nakdi kredi kullanılması ile ilgili madde de oy çokluğu ile kabul edildi.

İller Bankası, ticari bankalar, katılım bankalarından faiz hariç 1 milyon 407 bin TL kredi kullanılması ile ilgili madde de oy çokluğuyla kabul edildi. Komisyonda onaylanan maddeye meclis üyesinin şerh koyması üzerine Başkan Seçer, "5 yıl boyunca iyi bir belediye başkanlığı yaptık. Halkın hakkını kendi hakkımızdan önce gördük. Bizim bu yetkileri alma sebebimiz belediyeyi borç batağına sürüklemek için değil” diye konuştu.

Mecliste ayrıca Sağlıklı Kentler Birliği ve Tarihi Kentler Birliği’ne de gizli oylama ile seçim yapıldı.

Toplantıda, birimlerden gelen 40, komisyonlara havale edilen 18, gündem dışı 5 olmak üzere toplam 63 madde görüşüldü.