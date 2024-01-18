Edirne İl Jandarma Komutanlığı, terörle mücadeleye, emniyet ve asayişin sağlanmasına, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik icra edilen faaliyetler kapsamında son 2 günde önemli başarılara imza attı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Terörle mücadeleye yönelik faaliyetler kapsamında; PKK-KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi 2, FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi 1, DHKP/C Silahlı Terör Örgütü üyesi 1 olmak üzere toplam 4 silahlı terör örgütü üyesi şahıs yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken Meriç ilçesi sınırına yakın bölgede yakalandı.

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Yakalanan şahısların üzerlerinde ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda; 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.