Kampanya ile ilgili Memur-Sen Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Gazze’de yaşananların yüzyılın soykırımı olduğunu belirterek, “İnsanlık vahşete dur demek için ayakta. Yöneticilerinin soykırıma destek verdiği ülkelerde halk haftalardır Filistin için sokaklarda. Küresel bir intifadaya doğru yol alıyor Gazze direnişi. Bugün artık her yer Filistin, her yer Gazze, her yer Kudüs’tür. Milyonlar büyük bir uyanışı yaşıyor. Gazze, dünyanın paslanmış vicdanını, küllenmiş erdemini, körleşmiş insanlığı diriltiyor. Dünyanın en güçlü ordularına karşı direnen, her gün yeni bir kahramanlık destanı yazan, baş eğmeyen, teslim olmayan Aksa direnişini Ankara’dan bir kez daha selamlıyoruz” ifadelerini kullandı.



“İhtiyaçlarının karşılanması için yardım seferberliği başlatıyoruz”

Yalçın, Gazze’deki insanların temel ihtiyaçlardan yoksun olduğunu, elektrik, anestezi olmadan ameliyatlar yapıldığını belirterek, “Memur-Sen ailesi olarak yüzyılın soykırımına karşı ‘İnsanlık ölmesin’ diyor ve Kızılay vasıtasıyla onurlu ve mazlum Gazzeli kardeşlerimizin gıda, ilaç, temizlik, tedavi ve geçici barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için yardım seferberliği başlatıyoruz. Başta 1 milyon 50 bin üyemiz olmak üzere bütün halkımızı, bütün sivil toplum örgütlerini bu seferberliğe omuz vermeye davet ediyor, insanlığın haysiyet sınavı verdiği bu zeminde ‘gelin soykırıma karşı tek yürek olalım, Gazze’nin yaralarını birlikte saralım’ diyoruz” çağrısında bulundu.



"İnsanlık ölmesin diyenler, ortak IBAN numarası ya da SMS yoluyla kampanyaya katılabilirler”

Düzenlenen kampanyaya ilk bağışı yaptıklarını söyleyen Yalçın, “Memur-Sen ailesi olarak kampanyanın ilk bağışını biz yapıyor ve 5 milyon lirayı Kızılay vasıtasıyla kardeşlerimize bağışlıyoruz. ‘İnsanlık ölmesin’ diyenler, afişte görülen kampanyanın ortak IBAN numarası ya da SMS yoluyla kampanyaya katılabilirler. İlk SMS kampanyasını şimdi bu salondan başlatıyoruz” açıklamasında bulundu.

Yalçın İsrail ürünlerinin boykot edilmesi gerektiğini belirterek, alışverişlerde ise TROY kartının kullanılmasını istedi. Basın toplantısına Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan da katıldı.