“Konut Arzı Artırılmalı”

Bakan Şimşek, kira artışlarının ekonomik yükü daha da artırdığını belirtti. Şimşek, “Hayat pahalılığının en önemli bileşeni yüksek kiralardır. Bunun çözümü, konut arzını artırmaktan geçiyor. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Kira Artışında Yeni Yıl Zamları

2025 yılı Ocak ayı kira zam oranları, TÜİK’in Aralık 2024 enflasyon verilerine göre belirlendi. 12 aylık TÜFE ortalamasına göre kira artış oranı %58,51 olarak açıklandı. Bu oran, ev sahiplerinin kiralara uygulayabileceği tavan zam oranı olarak kullanılacak.

Örnek Kira Artış Hesaplamaları:

Mevcut kira bedeli: 10.000 TL Zam oranı: %58,51 Zam bedeli: 5.851 TL Zamlı kira bedeli: 15.851 TL

Mevcut kira bedeli: 20.000 TL Süte Su Katma Skandalı Büyüyor: Tüketicilere Kritik Uyarılar! Zam oranı: %58,51 Zam bedeli: 11.702 TL Zamlı kira bedeli: 31.702 TL

Mevcut kira bedeli: 30.000 TL Zam oranı: %58,51 Zam bedeli: 17.553 TL Zamlı kira bedeli: 47.553 TL



Barınma Krizi Derinleşiyor

Türkiye’de "fahiş fiyat" tartışmalarından "barınma krizi" boyutuna ulaşan kira artışları, halk arasında gerginliklere ve cinayetle sonuçlanan tartışmalara yol açmıştı. Kira zamlarını %25 ile sınırlayan uygulamanın sona ermesiyle birlikte, 2025 yılına ait yeni kira zam oranları, kiracıların ekonomik yükünü daha da artıracak gibi görünüyor.

Çözüm Konut Üretiminde

Bakan Şimşek, mevcut barınma krizinin çözümünde konut arzının artırılmasının kritik bir öneme sahip olduğuna işaret etti. Ancak artan enflasyon oranları ve yükselen kira bedelleri, konut politikalarının hızla hayata geçirilmesinin gerekliliğini ortaya koyuyor.

Yeni yılda hükümetin konut üretimine yönelik atacağı adımlar, hem ekonomik dengeler hem de vatandaşların yaşam kalitesi açısından belirleyici olacak.