Birçok yeni projeye imza atılacağını belirten Başkan Çalık, “Yeni Beylikdüzü’nde 3 büyük değişime hazır olun. Birinci olarak kaynaklarımızı etkili ve güçlü kullanacağız, yani döngüsellik. İkinci olarak ürettiğimizi tüketeceğiz. Tarımsal üretim modelimizi büyüteceğiz. Üçüncü olarak ise kazanacağız, kazandıracağız. Tüketim ortaklığı ile aile bütçelerimiz için katma değer sağlayacağız. Bu yeni model Türkiye’ye ve dünyaya ilham olacak” dedi.



Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ‘Beylikdüzü’nün Yeni Geleceği’ lansmanında konuştu. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından gerçekleştireceği yeni projeleri anlatan Başkan Çalık, “Şimdi yıldızlaşan Beylikdüzü dönemini başlatıyoruz. Daha çevreci, daha yenilikçi, daha akıllı, daha inovatif bir şehir modeline geçiş yapıyoruz. Hedefimiz yeni nesil belediyecilik vizyonuna küresel bir katkı yapmaktır. Yerel sorunlara, global partnerlerle, evrensel sürdürülebilir çözümler üretmektir. Büyük yatırımlar ve küresel iş birlikleriyle ‘Yıldızlaşan Beylikdüzü’ dönemine geçiyoruz. Yapacağımız yatırımlar ve atacağımız adımlarla Türkiye için örnek bir şehir oluşturmaya kararlıyız. Yıldızlaşan Beylikdüzü’nde benimle birlikte olmaya var mısınız? Şimdi size yeni dünyadan, yeni Türkiye’den ve yeni Beylikdüzü’nden bahsedeceğim. Yeni dünya kendi kendine yeten bir düzen kurmaya başladı. Her şey değişecek. Yeni Türkiye üretimi arttırmanın çarelerini arıyor. Yeni Beylikdüzü’nde, 3 büyük değişime hazır olun. Birinci olarak kaynaklarımızı etkili ve güçlü kullanacağız, yani döngüsellik. İkinci olarak ürettiğimizi tüketeceğiz. Tarımsal üretim modelimizi büyüteceğiz. Üçüncü olarak ise kazanacağız, kazandıracağız. Tüketim ortaklığı ile aile bütçelerimiz için katma değer sağlayacağız. Bu yeni model Türkiye’ye ve dünyaya ilham olacak. Huzurlu, mutlu, bereketli bir kent olacağız. Dayanıklı, yaşanabilir, çevreci, kimlikli yaşam alanları oluşturmak ve bütüncül bir kentsel dönüşüm vizyonu ile kentimizi güvenli yarınlara taşıyacağız. Kentsel dönüşüm kapsamında yeni, hızlı ve akıllı konut projeleri üreteceğiz. Risk taşıyan büyük bir kentsel dokuyu dönüştüreceğiz. Büyük ölçekli bir kentsel dönüşüm hareketini başlatıyoruz. Dayanıklı yaşanabilir bir kent vizyonu ortaya koymak istiyoruz. Düzenli ve bütüncül, dengeli ve entegre, erişilebilir ve sürdürülebilir, yeşil ve yaya dostu bir Beylikdüzü için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu bölgedeki yeşil alan miktarını da yüzde 35 oranında arttıracağız. Modüler yaşam kapsülleri ile yılın 365 günü depreme hazır bir kent modelini inşa edeceğiz” dedi.



Yeni dönem vaatlerini 12 madde ile sıraladı

Konuşmasının devamında 12 madde de vaatlerini anlatan Çalık, “ Doğaya daha saygılı bir Beylikdüzü. Belediye hizmet araçlarımızı tamamen elektrikli-çevreci araçlardan oluşturacağız. Daha çevreci bir Beylikdüzü. Sıfır atık, sıfır emisyon hedefiyle yeşil ve döngüsel bir Beylikdüzü’nü hayata geçiriyoruz. Amacımız yaşam kalitesini artıran bir çevre ve kalkınma projesi ile Beylikdüzü’ne çevresel bir katma değer sağlamak. Atıklarımızı ekonomik bir değere dönüştürüyoruz. Evrende gördüğümüz hiçbir şey aslında atık değildir. Evrenin bize sunduklarını tekrar evrene ve ekonomiye kazandırıyoruz. Bu projeyi geliştiren ve Beylikdüzü’nde uygulanması için iş birliği yapacağımız kıymetli hocam Prof. Dr. Ahmet Başal ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Daha dijital bir Beylikdüzü. Tüm hanelere yeni dünya dijital yaşam formu ulaştırarak akıllı evler, akıllı çözümler geliştiriyoruz. Yeni dünya dijital yaşam platformu her eve uydu ile bağlantılı ücretsiz televizyon ve internet sağlayıcısı ile her evi dijital bir okula dönüştürüyoruz. Belediye çalışmalarına, faaliyetlerine, talep ve şikayetlere online hızlı çözümler üretiyoruz. Daha pratik bir Beylikdüzü. Akıllı asansörlü dijital otopark sistemleri ile Beylikdüzü’nü tanıştıracağız. Uygun kullanım avantajlarıyla komşularımızın hayatını kolaylaştıracağız. Daha yaşayan bir Beylikdüzü. Belediye çalışmalarımız ve yaptığımız tüm faaliyetleri 24 saat esasına çıkarıyoruz. 24 saat esaslı yaşayan belediye modelinde 24 saat esasına dayalı hizmet eden belediyecilik anlayışını hayata geçiriyoruz. Daha inovatif bir Beylikdüzü. Dünya e-ticaret cazibe merkezi ve silikon vadisi modeli geliştiriyoruz, tematik teknokent kurarak 30 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Dünya teknoloji modellerine öncülük eden bir kent inşa edeceğiz. Teknolojik farkındalığı daha yüksek bir Beylikdüzü. Gençlerimize teknolojik yenilikleri yerinde deneyimleme ve geliştirme fırsatı sağlıyoruz. Çin-Türkiye inovasyon merkezi’ni kuruyoruz. Daha marka bir Beylikdüzü. Beylikdüzü’nde uluslararası moda-estetik ve tasarım merkezi oluşturuyoruz. Daha online bir Beylikdüzü online eğitim modeliyle yüzbinlerce öğrenciye uzaktan eğitim desteği sağlayacağız. Daha global bir Beylikdüzü ile uluslararası kültürel cazibe ve etkinlik merkezi kurarak İstanbul’un Dünya’ya açılan bir kapısı da Beylikdüzü olacak. Amerika-Çin-Özbekistan-Romanya-Makedonya ile ipek yolu projesini hayata geçiriyoruz” diye konuştu.



“Yeni iş sahaları, sosyal yaşam alanları yapacağız”

Birçok proje hakkında da bilgi veren Başkan Çalık, “Beylikdüzü organize sağlık bölgesi ve yaşlı sağlığı merkezi kuracağız. Mesleğe ilk adım okulu kuracağız. Gençlerle çözüm geliştirme merkezi gençlerimizin taleplerine ve önerilerine kulak vereceğiz. Beylikdüzü kadın girişimci merkezi kadının gücü gücümüz diyerek başlattığımız bu projede, kadınların üretim hayatına katılmalarına destek olacağız. Beylikdüzü jimnastik stüdyosu bu topraklar yeni olimpiyat şampiyonlarını yetiştirsin istiyorum. Yakuplu’da sokaklar çocukların olacak. Haftanın bir gününde seçilen sokaklar çocukların olacak. Beylikdüzü çiftlik parkı hayata geçireceğiz. Dereağzı Mahallemizde bir çiftlik park yapacağız. Bu parkta çocuklara çiftlik hayatını hissettireceğiz. Marmara Kent Ormanı ve Gürpınar Yaşam Vadisi’ni hayata geçiriyoruz. Beylikdüzü bostanı hobi bahçelerimizi büyütüyor, bostana çeviriyoruz. Beylikdüzü kıyı düzenleme projesi ile kıyılarımızı düzenleyeceğiz. Beylikdüzü futbol idman tesisi ile gençlere ve spor kulüplerine verdiğimiz sözü yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.