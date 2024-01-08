MasterChef All Star 2023 şampiyonu canlı yayında belli oldu. Tahsin, Hasan ve Esra'nın yarıştığı yarı finalde elenen isim Hasan olmuştu. Finale kalan Tahsin ve Esra, en özel tabaklarını şampiyonluk için hazırladı.

Saatler süren canlı yayında hünerlerini konuşturan MasterChef finalistleri Esra ve Tahsin, şampiyonluk ipini göğüslemek için mücadele etti.

Esra ve Tahsin 3 turda mücadele etti. Yarışmacılar ilk olarak Türk mutfağı menüsü yaptılar.

İlk tur sonunda Esra 22,5 puan Tahsin ise 21 puan aldı.

İkinci turda ise yarışmacılar uluslararası mutfaktan bir tabakla şeflerin karşısına çıktı.



Bu turdaki puanlama sonunda ise Esra 44,5 puana, Tahsin ise 42,5 puana ulaştı.



MasterChef şampiyonunu son turdaki puanlama belirledi

Son turda yapılan imza tabaklarını tadan şefler puanlarını verdi.

3 tur sonunda şeflerden toplamda en yüksek puanı alan Esra MasterChef 2023 şampiyonu oldu.