Doluluk oranlarının yüzde 60-70 bandında olduğu ifade eden turizmciler, 2024 sezonunun çok iyi başladığını dile getirdi.

Ülke turizmin göz bebeği Marmaris’te hazırlıklarını tamamlayan turizmciler erken başlayan sezon ile misafirlerini ağırlamaya başladı. 5 yıldızlı bir otelin Genel Müdürü Mehmet Biçer, "Bu yaz oldukça iyi bir turizm sezonu bizi bekliyor. Şu an ilk veriler gerçekten çok iyi özellikle İngiltere, Avrupa'dan Ege'ye, Marmaris'e ciddi bir talep var. Erken rezervasyon yararlarını görüyoruz bütün hesaplamaları bunlara göre yapıyoruz. Tatilciler için de erken davranarak daha uygun fiyata tatil alma şansları oluyor. Ramazan Bayramı tatili genel olarak söylediğimiz zaman bu sene doğru zamanda uzatıldı, tabii ciddi bir hareket var. Tatilciler şuna inanıyorlar, düşünüyorlar. Ege Denizi soğuktur, denize giremez. Muhteşem hava her şey bekliyor" dedi.



"60 milyon turist 60 milyar gelir"

Siteler Mahallesi'nde yaz kış açık bir otelin Genel Müdürü Cihan Baykara, "Bu sene biliyorsunuz son iki üç yıldır biz pandemi ile beraber sezonu daha erken açıyoruz. Dalaman bölgesi olarak ve Marmaris bölgesi olarak daha geç kapatıyoruz. Bu yıl da 13 Mart'ta İngiliz uçaklarıyla Dalaman bölgesine misafir almaya başladık. Bu son yılların en erken açılışı oldu. Geçen yıl da zannedersem 17-18 Mart itibariyle başlamıştık ve ayın 25'i itibariyle uçuşların Dalaman bölgesine artması dolayısıyla otellerimizde yaklaşık doluluk oranları yüzde 60 seviyelerine gelmiş durumda. Biliyorsunuz devamında da önümüzdeki hafta ayın 10'unda bayramımız var. Bayramda da bu 9 günlük ara tatil açıklanmadan önce bir rezervasyon akışı olan vardı zaten. Ama 9 güne çıkmasıyla beraber orada da iç pazarda ciddi bir rezervasyon hareketliliği oldu. Örneğin bizim iki otelimiz var Marmaris'te, ikisi de şu anda bayram itibariyle dolu durumda. Şu anda çevre otellerde gerek Dalaman gerekse Marmaris'te dolular bayram itibariyle yaklaşık yüzde 75 yüzde 80 seviyelerine gelmiş durumda. Bu da biz otelcilerin tatil süresinde uzun olmasından dolayı sevindirdi. Ciddi bir doluluğa ulaştık. İnşallah sezonun devamında da planlanan gibi özellikle yurt dışından aldığımız misafir konusunda 2024 turizm hedeflerimizi de onu da tekrar hatırlatmak gerekirse 60 milyon turist, 60 milyar dolar gibi bir turizm geliri hedefliyoruz Turizm Bakanlığımızın planlamış olduğu doğrultuda" şeklinde konuştu.



"Erken rezervasyon için son günler"

Genel Müdür Cihan Baykara, erken rezervasyonların oluşturduğu yoğunluk ile ilgili, "Aslında şöyle onu ikiye ayırmak lazım. Bir bizim iç pazarla alakalı kendi misafirlerimiz, kendi ülke misafirlerimiz alakalı, bir de yabancı misafirlerimizle alakalı. Özellikle İngiltere ve Avrupa'da. Şimdi İngiltere Avrupa'da pandemi ile beraber tabii ne yazık ki uçuş açıldı, kapandı vesaire gibi problemlerden dolayı bir iki yıl, hatta pandemi bittikten sonraki üçüncü yılında da yani kontrollü hareket etti. Ama bu yıl itibariyle artık o alışılagelmiş yani 2014'ten 2019'a kadar olan süreçte biz normal şartlarda 31 Mart, en geç 30 Nisan itibariyle otellerimizdeki doluluk oranlarının yüzde 40'ın üstüne hatta yüzde 50 seviyelerinin üstüne çıkmasını planladık ve o noktada rezervasyonu ayırdık. 2023 Bu yıl itibariyle bu İngiltere ve Avrupa'da tekrar toparladık ve bu gelmiş durumda. İç pazarla alakalı artık misafirlerimiz ciddi şekilde özellikle bu pandemi ile beraber bilinçlendi ve erken rezervasyonla gerek indirimlerden gerekse ödeme seçenekleri yani 6 taksit, 9 taksit gibi seçeneklerden faydalanmak amacıyla bu algı oluştu, onlar da yapıyorlar. Buradan da şunun bilgisini vermek lazım. Bu 30 Nisan itibariyle erken rezervasyon dönemi. Hala rezervasyonunu yaptırmamış olan misafirlerimiz için de bir an önce bu ay içerisinde 2024 yaz tatili için rezervasyonlarını yaptırmalarını bilgisini vermek gerekiyor" dedi.



"Sezon süresi uzadı, Kasım sonuna kadar uçuşlar devam edecek"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, "Önümüz bayram 9 günlük bir bayram tatili var, bu tabii ki olumlu olarak yansıyacak iç pazara. Bir de havaların çok güzel gitmesi umarım bayramda da bu şekilde devam eder. Bir yoğunluk göreceğiz iç pazar açısından bayramda. Tabii erken rezervasyon. Kıştan beri erken rezervasyon başladı zaten onda bir sıkıntı yok. Erken rezervasyon amacı hem uygun fiyatlarla turlarını, paketlerini alabiliyorlar hem de istedikleri tarihlere rezervasyonlarını yaptırabilirler. Yoğunluk yaşamamaları açısından bu olumlu turizm Marmaris'te bu sene beklediğimiz oranların üzerinde olacak gibi görünüyor. Eğer herhangi bir aksilik çıkmazsa zaten Mart ayının başı itibariyle Birleşik Krallık'tan uçaklar inmeye başladı. Özellikle İngiliz pazarı ciddi anlamda bir yoğunluk yaşatacak Marmaris'e. Şu anda Marmaris'te sezon başladı. Mayıs ayı itibariyle çoğalarak devam edecek. Haziran itibariyle yüksek sezon Ekimin 15'ine kadar, Ekim sonuna kadar devam eder ama Kasım sonuna kadar da yine sezonumuz devam edecek diye düşünüyorum. Çünkü son uçuşlar Kasım sonuna kadar özellikle yerli açısından yani iç pazar açısından" dedi.



"Tatil planınıza sahtekarlık karışmasın"

Suat Esin özellikle tatil planlamaları yapacak olan kişilere, "Türk turistler açısından şu uyarıyı da yapmak durumundayım. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Şimdi birçok vatandaşımız internet üzerinden alabiliyor, turlarını veya paketlerini, paket turlarını. Bunda özellikle aldığı acente Turizm Bakanlığı ve TÜRSAB belgeli olmasına dikkat etmeleri gerekmekte. Bazen sahte belge, sahte numara da kullanıyorlar. O nedenle onun mutlaka telefonu vardır. Orada telefonla arayıp veya bulunduğu bölgedeki TÜRSAB bölge temsil kurulunu arayıp bunun sağlamlığını araştırmaları gerekmektedir. Aynı şey otel açısından da geçerli. Para vermeden önce öncelikle araştırsınlar. Çünkü çok sayıda şu ana kadar geçtiğimiz yıllarda siz de biliyorsunuz sahtekarlıklar döndü" diyerek uyarıda bulundu.