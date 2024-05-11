8 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Marmara Belediyeler Birliği 2024 Yılı I. Toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Sırasıyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün konuşmalarının ardından başkanlık, encümen üyeliği, komisyon üyeleri seçimleri yapılan toplantıda Marmara Belediyeler Birliği Başkanı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey seçildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de Meclis 1. Başkan Vekili seçildi.

Büyükakın: “Yeni görev alacak arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz”

Toplantının açılışında 2019-2024 Dönemi MBB Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın konuşma yaptı. Başkan Büyükakın MBB’nin birlik ruhunu ve iş birliğine zemin hazırlayan yapısını vurgulayarak, “Şimdiye kadar çok güzel çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalara katkı sağlayan başta belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve tabii ki başta genel sekreterimiz olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bundan sonraki dönemde aynı hassasiyetle arkadaşlarımızın çalışmalar yapacağını yürekten inanarak söylüyorum. Biz üzerimize düşen görevi tamamladık. Şimdiden yeni görev alacak arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Kendilerini tebrik ediyoruz” ifadesini kullandı.

“Önümüzdeki sene 50. yılın kutlayacak olması çok özel”

Toplantıya ev sahipliği yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, MBB çatısı altında geçmişten bugüne gelen iş birliği sürecinin ivmesinin gelecekte daha da güçlü bir seviyeye ulaşacağına inandığını belirterek şöyle konuştu: “MBB çatısı altında geçmişten bugüne gelen iş birliği sürecinin ivmesinin gelecekte daha da güçlü bir seviyeye ulaşacağını düşünüyorum." dedi. İmamoğlu ayrıca “Ülkelerin toplumlarının, şehirlerin kurumsallaşması bu tür kurumların varlığıyla kökleşiyor ve daha kadim bir hal alıyor. Daha dün gibi düşündüğümüz, atılan bir temelin önümüzdeki sene 50. yılını kutlayacak olması çok özel bir durum. 50 yıllık bir emek. Türkiye'mizin çok asil kurumları var. Osmanlı döneminden başlayan yerel yönetimi güçlendiren kurumlarımızı tırnak içinde 'kadim' diye tanımlamamızı sağlayan çok asil kuruluşlar. Toplum yararına, kurumlar arasında ortak hedeflerde buluşmayı, dayanışmayı ve özellikle adaleti sağlayan bir düzene hepimizin millet olarak ihtiyacı vardır. Ergene Havzası, Bandırma Havzası gibi çevre sorunlarının öne çıktığı, endüstriyel kirlenmenin etkisi altında olan önemli tarım havzaları da birliğimizin gündeminin başında olmalıdır. Bu sorunlarla birlikte, Marmara Bölgesi'nin tarım ve hayvancılık potansiyelinin en etkin şekilde değerlendirilmesi, iklim duyarlı tarım olanaklarının geliştirilmesi ve kentsel nüfusun yoğunlaştığı bölgelerde güvenli gıdaya erişim imkanlarının artırılması da öncelikli konularımızdan biri olmalıdır.”

Başkan Akgün: Depreme hazırlıkta İstanbul lokomotif olmalı

MBB 1. Başkan Vekili seçilen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ‘Marmara Belediyeler Birliği’nin 1975 yılında kurulmuş Türkiye’nin ilk belediyeler birliği olduğunu hatırlatarak; “Bu birlik yerel demokrasinin gelişmesine, Türk belediyeciliğinin gelişmesine, büyümesine önemli katkı sağlamıştır. Son zamanlarda ‘’MARUF Projesi’’ ile bütün Avrupa’da yerel demokrasinin, yerel demokrasiyle ilgili gelişmelerin belediyecilik, kentçilik, şehircilik ne derseniz deyin. Bu husustaki gelişmelerin sergilendiği bir fuar haline dönüşen bir proje olarak Marmara Belediyeler Birliği tarafından Avrupa’ya, Türkiye’ye mal edilmiştir. Bunu çok önemsiyorum. Bir başka husus; tüm belediyeler son derece ekonomik yönden zor durumda. Bütün zamanlarda maalesef bu devam ediyor. Birlikler belediyelerin ve yerel demokrasinin her yönüyle kalkınması için bir kalkandır. Yeni faaliyet döneminde hem Marmara bölgesinin tümüyle büyük planlama açısından baktığımız zaman hem planlamada hem de depreme hazırlık bakımından Tekirdağ, İstanbul birleşmiş. Yalova, Kocaeli birleşmiş. Oradan Balıkesir, hepsi birbirini etkiliyor. Planlamayı buna göre yaparak hem depreme hazırlık projelerini hem de fiziki planlamayı bu çatı altında daha da ileri götürüp daha verimli hale getirmek bundan sonraki hedeflerimizdir. Depreme hazırlık bakımından İstanbul lokomotif olmalı. İstanbul’da da lokomotifin bir tanesi de merkezi İstanbul olan Marmara bölgesi belediyelerinin şemsiyesi Marmara Birliği olarak bu lokomotif üstleneceklerdir. Bu nedenle hem belediyeler hem de birlik ortak projeler geliştirmek zorundadır” şeklinde konuştu.

Başkan Bozbey, teşekkür etti

Konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Başkanlığı’nı Dr. Hasan Akgün’ün gerçekleştirdiği Divan Kurulu en genç üyeleri Maltepe Belediyesi Meclis Üyesi Gamze Karslı ve Maltepe Belediyesi Meclis Üyesi Göktuğ Sagun ve MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan’dan oluştu.

MBB’nin yeni dönem başkanı seçilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey teşekkür konuşmasında: "Hep beraber Marmara Belediyeler Birliğinin geldiği süreci yukarıya taşıyarak şehirlerimize katkı sunan, destek veren ve dayanışan bir kurum olmasını sağlamaya devam edeceğiz.” dedi. MBB’nin dayanışma kültürünü vurgulayarak “Marmara Bölgesi’ndeki belediyelerin ortak çalışmalarda bulunması ve dayanışması için ortak bir zemin olan MBB birbirini destekleyen ve besleyen kent yönetimlerinin yaratılmasına bölgenin güçlenmesine de vesile olacaktır. Ev sahipliğini üstlenen Sayın İBB Başkanımıza, önceki dönem MBB Başkanımıza ve yönetimlerine yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Ve sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.” diyerek teşekkürlerini sundu.

Birliğin Faaliyet Raporu oylandı

Seçimlerin tamamlanmasının ardından ise MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan Marmara Belediyeler Birliği 2023 Yılı Faaliyet raporunu meclise sundu. Rapor oybirliğiyle kabuk edildi.

MBB Encümen Üyeleri Seçildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli MBB Encümen Üyesi olarak seçildi.

Meclis Başkan Vekilleri

1. Başkan Vekili- Dr. Hasan Akgün (Büyükçekmece Belediye Başkanı)

2. Başkan Vekili- Abdullah Özdemir (Bağcılar Belediye Başkanı)