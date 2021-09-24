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Tarihi Nusaybin Kapalı Çarşısında çalışmalar devam ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Nusaybin ilçesi için tarihi ve ekonomik öneme sahip Nusaybin Kapalı Çarşısında başlatmış olduğu 2. etap Tarihi Çarşıların Sağlıklaştırma Projesi devam ediyor.

MARDİN 24.09.2021, 10:50
Tarihi Nusaybin Kapalı Çarşısında çalışmalar devam ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Nusaybin ilçesi için tarihi ve ekonomik öneme sahip Nusaybin Kapalı Çarşısında başlatmış olduğu 2. etap Tarihi Çarşıların Sağlıklaştırma Projesi devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı KUDEM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan, tarihi İpekyolu üzerinde bulunan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Nusaybin ilçesinin ticaret merkezi konumundaki 195 metre uzunluğundaki toplam 3 bin 594 metrekarelik alana tarihi Kapalı Çarşı’nın 2. etap çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şuana kadar, parke sökümü, kazı çalışması, aydınlatma için yeraltı kablo çekimi, bazalt döşeme, kaldırım ve su oluk döşemeleri tamamladı.

Çarşı içerisinde bulunan 255 iş yeri ve evlerin boyama, alüminyum doğrama, tente ve tabela işlerinin yaklaşık yüzde 75’i tamamlandı.

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